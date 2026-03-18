Capturan en CDMX a líder de los “Lobos” relacionado con homicidio de Fernando Villavicencio, excandidato ecuatoriano

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Detenido en CDMX. Foto: SSPC

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó este miércoles que, como resultado de trabajos de inteligencia y cooperación internacional, fue detenido en la Ciudad de México (CDMX), Juan Carlos “N”, alias “Lobo Menor”, identificado como líder del grupo delictivo los “Lobos”, con presencia en Ecuador y relacionado con el homicidio de un excandidato presidencial en aquel país.

De acuerdo con lo publicado en su cuenta de X, en el operativo participaron elementos de la Secretaría de Marina, la SSPC, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México y el Instituto Nacional de Migración.

El detenido cuenta con ficha roja de la Interpol y está relacionado con delitos como narcotráfico, extorsión y homicidio. Además, autoridades sudamericanas lo identifican como un operador clave vinculado con el homicidio de un ex candidato presidencial en Ecuador.

García Harfuch también agradeció el apoyo de la Policía Nacional de Colombia, cuya colaboración fue fundamental para ubicar a este objetivo prioritario.

El funcionario destacó que esta acción refleja el compromiso de México y otros países para combatir al crimen organizado transnacional mediante la coordinación y el intercambio de información.

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