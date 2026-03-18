Día de marchas en CDMX: CNTE se manifestará hoy

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Foto: Cuartoscuro

Un total de 33 protestas, citas agendadas, rodadas y actividades culturales se registrarán este miércoles 18 de marzo en Ciudad de México (CDMX), destacando la manifestación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la cual, se realizará a las 09:00 horas, partiendo del Ángel de la Independencia con rumbo a Palacio Nacional.

De forma específica, habrá dos marchas; trece concentraciones; cuatro citas agendadas; cinco rodadas ciclistas y nueve eventos de esparcimiento, según la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).

Sindicalizados y trabajadores de la educación encabezarán principalmente las protestas de este 18 de marzo en CDMX.

Protestas en CDMX para este 18 de marzo

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación

Hora: 09:00

Lugar: Ángel de la Independencia

Destino: Palacio Nacional

Motivo: Paro nacional de 72 horas para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y la reforma educativa de 2019, mejoras laborales, incremento salarial y mayor presupuesto para educación

Aforo: 3,000

Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México

Hora: 16:00

Lugar: Ángel de la Independencia

Destino: Zócalo capitalino

Motivo: Exigen mayor presupuesto para educación, ciencia y cultura, así como condiciones dignas para trabajadores

Aforo: 3,500

Concentraciones

Colectivo “Hasta Encontrarles” Ciudad de México

Hora: 07:00

Lugar: Estación Chabacano del Metro, alcaldía Cuauhtémoc

Hora: 07:30

Lugar: Estación Deportivo 18 de Marzo del Metro, alcaldía Gustavo A. Madero

Motivo: Traslado para continuar jornada de búsqueda en el Cerro del Chiquihuite

Aforo: 60

Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, Sección Ocho CDMX

Hora: 07:00

Lugar: Torre Ejecutiva Pemex, alcaldía Miguel Hidalgo

Hora: 14:00

Lugar: Cámara de Diputados, alcaldía Venustiano Carranza

Motivo: Exigen aumento salarial y reconocimiento de derechos laborales

Aforo: 300

Defraudados por la SOFIPO CAME

Hora: 08:30

Lugar: Paseo de la Reforma No. 500, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Exigen devolución de ahorros e inversiones y castigo a responsables

Aforo: 50

Sindicato Mexicano de Electricistas

Hora: 09:00

Lugar: Av. Insurgentes Centro No. 98, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Encuentro de organizaciones sociales para fortalecer unidad y demandas

Aforo: 200

Colectivo “Tonantzin”

Hora: 09:00

Lugar: Fiscalía General de Justicia de la CDMX, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Exigen destitución de funcionarios y justicia por detenciones

Aforo: 30

Ex trabajadores de la extinta Ruta 100

Hora: 10:00

Lugar: Plaza Tlaxcoaque, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Exigen pago de finiquito e intereses del fideicomiso

Aforo: 150

Colectiva de trabajadoras transexuales de Calzada de Tlalpan

Hora: 10:30

Lugar: Congreso de la Ciudad de México, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: En contra de la ciclovía en Tlalpan por afectaciones económicas

Aforo: 150

Direct Action Everywhere Ciudad de México

Hora: 11:00

Lugar: Consulado General de España, alcaldía Miguel Hidalgo

Motivo: Protesta contra maltrato animal a galgos en España

Aforo: 30

Tribunal Internacional de Conciencia “Pueblos en Movimiento”

Hora: 11:00

Lugar: Centro Prodh, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Anuncian juicio ciudadano por crímenes internacionales

Aforo: 40

Comité de Apoyo a Palestina UNAM

Hora: 12:00

Lugar: Facultad de Ciencias, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán

Motivo: Mesa redonda sobre geopolítica y resistencia internacional

Aforo: 80

Colectiva “Somos Ellas”

Hora: 12:00

Lugar: Reclusorio Oriente, alcaldía Iztapalapa

Motivo: Exigen justicia por caso de violencia sexual infantil

Aforo: 25

Colectivo “Plataforma 4:20”

Hora: 12:00

Lugar: Monumento a la Madre, alcaldía Cuauhtémoc

Hora: 13:00

Lugar: Río Churubusco y Añil, alcaldía Iztacalco

Motivo: Actividades culturales y exigencia de derechos para usuarios de cannabis

Aforo: 50

40 Días por la Vida

Hora: Durante el día

Lugar 1: Centro Pedregal, alcaldía Tlalpan

Lugar 2: Centro Roma Sur, Cuauhtémoc

Lugar 3: Centro Coyoacán, Coyoacán

Lugar 4: Centro Condesa, Cuauhtémoc

Lugar 5: Centro Tlacotalpan, Cuauhtémoc

Motivo: Vigilia en contra del aborto

Aforo: 50

Citas agendadas

Frente de Directores del Estado de Guerrero

Hora: 13:00

Lugar: Secretaría de Educación Pública, Benito Juárez

Motivo: Exigen recategorización laboral

Aforo: 25

Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación

Hora: 10:00

Lugar: Autoridad Educativa Federal en CDMX, Cuauhtémoc

Motivo: Exigen respeto a derechos laborales

Aforo: 35

Libertad, Trabajo y Justicia para Todos

Hora: 10:00

Lugar: Secretaría de Gobierno, alcaldía Cuauhtémoc

Motivo: Solicitan recuperación de inmuebles

Aforo: 20

Trabajadores del Nacional Monte de Piedad

Hora: 15:00

Lugar: Secretaría del Trabajo, Álvaro Obregón

Motivo: Denuncian violaciones al contrato colectivo

Aforo: 30

Rodadas ciclistas

Giant Ajusco

Hora: 06:10

Lugar: Carretera Picacho-Ajusco, Tlalpan

Destino: Circuito Ajusco km 7.5

Aforo: 30

Biciarte

Hora: 18:30

Lugar: Deportivo San José, Tláhuac

Destino: Monumento a la Revolución

Aforo: 25

Espartanos

Hora: 20:00

Lugar: Parque La Bombilla, Álvaro Obregón

Destino: Escultura del Perro Callejero, Tlalpan

Aforo: 25

Libertad en Bici

Hora: 20:15

Lugar: Eje 5 Sur, Iztapalapa

Destino: Jardín Escénico, Chapultepec

Aforo: 20

Team Taquitos

Hora: 20:45

Lugar: Torre del Caballito, alcaldía Cuauhtémoc

Destino: Sin definir

Aforo: 25

Se recomienda tomar rutas alternas y prevenir traslados para evitar afectaciones durante las protestas y actividades de este 18 de marzo en CDMX.

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