Día de marchas en CDMX: CNTE se manifestará hoy
Un total de 33 protestas, citas agendadas, rodadas y actividades culturales se registrarán este miércoles 18 de marzo en Ciudad de México (CDMX), destacando la manifestación de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE), la cual, se realizará a las 09:00 horas, partiendo del Ángel de la Independencia con rumbo a Palacio Nacional.
De forma específica, habrá dos marchas; trece concentraciones; cuatro citas agendadas; cinco rodadas ciclistas y nueve eventos de esparcimiento, según la Agenda de Movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC).
Sindicalizados y trabajadores de la educación encabezarán principalmente las protestas de este 18 de marzo en CDMX.
Protestas en CDMX para este 18 de marzo
Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación
- Hora: 09:00
- Lugar: Ángel de la Independencia
- Destino: Palacio Nacional
- Motivo: Paro nacional de 72 horas para exigir la derogación de la Ley del ISSSTE 2007 y la reforma educativa de 2019, mejoras laborales, incremento salarial y mayor presupuesto para educación
- Aforo: 3,000
Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México
- Hora: 16:00
- Lugar: Ángel de la Independencia
- Destino: Zócalo capitalino
- Motivo: Exigen mayor presupuesto para educación, ciencia y cultura, así como condiciones dignas para trabajadores
- Aforo: 3,500
Concentraciones
Colectivo “Hasta Encontrarles” Ciudad de México
- Hora: 07:00
- Lugar: Estación Chabacano del Metro, alcaldía Cuauhtémoc
- Hora: 07:30
- Lugar: Estación Deportivo 18 de Marzo del Metro, alcaldía Gustavo A. Madero
- Motivo: Traslado para continuar jornada de búsqueda en el Cerro del Chiquihuite
- Aforo: 60
Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros, Sección Ocho CDMX
- Hora: 07:00
- Lugar: Torre Ejecutiva Pemex, alcaldía Miguel Hidalgo
- Hora: 14:00
- Lugar: Cámara de Diputados, alcaldía Venustiano Carranza
- Motivo: Exigen aumento salarial y reconocimiento de derechos laborales
- Aforo: 300
Defraudados por la SOFIPO CAME
- Hora: 08:30
- Lugar: Paseo de la Reforma No. 500, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen devolución de ahorros e inversiones y castigo a responsables
- Aforo: 50
Sindicato Mexicano de Electricistas
- Hora: 09:00
- Lugar: Av. Insurgentes Centro No. 98, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Encuentro de organizaciones sociales para fortalecer unidad y demandas
- Aforo: 200
Colectivo “Tonantzin”
- Hora: 09:00
- Lugar: Fiscalía General de Justicia de la CDMX, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen destitución de funcionarios y justicia por detenciones
- Aforo: 30
Ex trabajadores de la extinta Ruta 100
- Hora: 10:00
- Lugar: Plaza Tlaxcoaque, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen pago de finiquito e intereses del fideicomiso
- Aforo: 150
Colectiva de trabajadoras transexuales de Calzada de Tlalpan
- Hora: 10:30
- Lugar: Congreso de la Ciudad de México, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: En contra de la ciclovía en Tlalpan por afectaciones económicas
- Aforo: 150
Direct Action Everywhere Ciudad de México
- Hora: 11:00
- Lugar: Consulado General de España, alcaldía Miguel Hidalgo
- Motivo: Protesta contra maltrato animal a galgos en España
- Aforo: 30
Tribunal Internacional de Conciencia “Pueblos en Movimiento”
- Hora: 11:00
- Lugar: Centro Prodh, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Anuncian juicio ciudadano por crímenes internacionales
- Aforo: 40
Comité de Apoyo a Palestina UNAM
- Hora: 12:00
- Lugar: Facultad de Ciencias, Ciudad Universitaria, alcaldía Coyoacán
- Motivo: Mesa redonda sobre geopolítica y resistencia internacional
- Aforo: 80
Colectiva “Somos Ellas”
- Hora: 12:00
- Lugar: Reclusorio Oriente, alcaldía Iztapalapa
- Motivo: Exigen justicia por caso de violencia sexual infantil
- Aforo: 25
Colectivo “Plataforma 4:20”
- Hora: 12:00
- Lugar: Monumento a la Madre, alcaldía Cuauhtémoc
- Hora: 13:00
- Lugar: Río Churubusco y Añil, alcaldía Iztacalco
- Motivo: Actividades culturales y exigencia de derechos para usuarios de cannabis
- Aforo: 50
40 Días por la Vida
- Hora: Durante el día
- Lugar 1: Centro Pedregal, alcaldía Tlalpan
- Lugar 2: Centro Roma Sur, Cuauhtémoc
- Lugar 3: Centro Coyoacán, Coyoacán
- Lugar 4: Centro Condesa, Cuauhtémoc
- Lugar 5: Centro Tlacotalpan, Cuauhtémoc
- Motivo: Vigilia en contra del aborto
- Aforo: 50
Citas agendadas
Frente de Directores del Estado de Guerrero
- Hora: 13:00
- Lugar: Secretaría de Educación Pública, Benito Juárez
- Motivo: Exigen recategorización laboral
- Aforo: 25
Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación
- Hora: 10:00
- Lugar: Autoridad Educativa Federal en CDMX, Cuauhtémoc
- Motivo: Exigen respeto a derechos laborales
- Aforo: 35
Libertad, Trabajo y Justicia para Todos
- Hora: 10:00
- Lugar: Secretaría de Gobierno, alcaldía Cuauhtémoc
- Motivo: Solicitan recuperación de inmuebles
- Aforo: 20
Trabajadores del Nacional Monte de Piedad
- Hora: 15:00
- Lugar: Secretaría del Trabajo, Álvaro Obregón
- Motivo: Denuncian violaciones al contrato colectivo
- Aforo: 30
Rodadas ciclistas
Giant Ajusco
- Hora: 06:10
- Lugar: Carretera Picacho-Ajusco, Tlalpan
- Destino: Circuito Ajusco km 7.5
- Aforo: 30
Biciarte
- Hora: 18:30
- Lugar: Deportivo San José, Tláhuac
- Destino: Monumento a la Revolución
- Aforo: 25
Espartanos
- Hora: 20:00
- Lugar: Parque La Bombilla, Álvaro Obregón
- Destino: Escultura del Perro Callejero, Tlalpan
- Aforo: 25
Libertad en Bici
- Hora: 20:15
- Lugar: Eje 5 Sur, Iztapalapa
- Destino: Jardín Escénico, Chapultepec
- Aforo: 20
Team Taquitos
- Hora: 20:45
- Lugar: Torre del Caballito, alcaldía Cuauhtémoc
- Destino: Sin definir
- Aforo: 25
Se recomienda tomar rutas alternas y prevenir traslados para evitar afectaciones durante las protestas y actividades de este 18 de marzo en CDMX.
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