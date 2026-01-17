Desaparece avión en Indonesia con 10 personas a bordo; activan búsqueda aérea

GENERANDO AUDIO...

Un avión turbopropulsado de la aerolínea Indonesia Air Transport desapareció de los radares este sábado 17 de enero de 2026 mientras sobrevolaba el este de Indonesia, con 10 personas a bordo, informaron autoridades de rescate, que ya desplegaron un operativo de búsqueda en una zona montañosa cercana a Macasar.

El contacto con la aeronave se perdió poco después de las 13:00 horas locales, cuando cubría la ruta Yogyakarta–Macasar, detallaron fuentes oficiales. La compañía aérea precisó que a bordo viajaban tres pasajeros y siete tripulantes, ajustando la cifra inicial que hablaba de más personas.

El avión es un ATR 42-500, un modelo de transporte regional fabricado por la empresa francesa ATR, con sede en Toulouse. La firma informó que colabora con las autoridades indonesias y con la aerolínea para aportar asistencia técnica en la investigación.

Operativo de búsqueda y rescate

El jefe de la agencia local de búsqueda y rescate, Muhammad Arif Anwar, explicó que los equipos fueron enviados a una región montañosa del distrito de Maros, a unos 42 kilómetros de Macasar, con base en la última posición conocida del avión.

En las labores participan fuerza aérea, policía y voluntarios, quienes realizan recorridos terrestres y sobrevuelos para localizar restos o señales de la aeronave. Hasta el momento, no se ha informado sobre sobrevivientes ni se han encontrado restos confirmados.

Por su carácter insular y extensa geografía, Indonesia depende en gran medida del transporte aéreo para conectar sus islas. Sin embargo, el país ha enfrentado incidentes de seguridad aérea en años recientes.

En septiembre pasado, un helicóptero con ocho personas a bordo se estrelló tras despegar de Borneo Meridional, sin sobrevivientes. Días después, otro helicóptero cayó en la isla de Papúa, dejando cuatro muertos, según reportes oficiales.

Las autoridades continuarán el rastreo intensivo en las próximas horas y actualizarán la información conforme avance el operativo. La aerolínea y el fabricante reiteraron su colaboración para esclarecer lo ocurrido.

