China pone en marcha el primer tren bala de alta velocidad temático del Mundo de Hielo y Nieve

Tren bala del mundo de hielo y nieve. Foto: Xinhua

El primer tren de alta velocidad temático del Mundo de Hielo y Nieve de Harbin comenzó a prestar servicio este mes de enero de 2026 en China, informó la agencia Xinhua. El tren bala No. G1276 salió de la Estación Oeste de Harbin, en la provincia de Heilongjiang, con destino a la ciudad de Wuhan, en la provincia de Hubei, en el centro del país.

Primer tren de alta velocidad con temática del Mundo de Hielo y Nieve de Harbin

De acuerdo con la información oficial, el tren bala G1276 es el primer tren de alta velocidad con temática del Mundo de Hielo y Nieve de Harbin que entra en operación en China.

La salida del convoy se realizó desde la Estación Oeste de Harbin, ubicada en la capital de la provincia de Heilongjiang, en el noreste del país.

Ruta Harbin–Wuhan entra en operación con tren temático

El servicio conecta la ciudad de Harbin con Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en el centro de China. El inicio de operaciones del tren marca la puesta en marcha oficial de esta unidad temática en la red ferroviaria de alta velocidad.

Xinhua señaló que el tren comenzó a operar el domingo, 4 de enero de 2026, como parte de los servicios regulares de alta velocidad del país.