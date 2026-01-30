Desmantelan call center clandestino en Ecatepec ligado a extorsión y fraude bancario

| 20:20 | José Pablo Espíndola | Uno TV
Autoridades aseguraron un call center clandestino en Ecatepec presuntamente usado para extorsión y fraudes bancarios.
Foto: Marina

Elementos de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía del Estado de México y policía municipal aseguraron un inmueble en Ecatepec que operaba como call center clandestino, presuntamente relacionado con extorsiones y fraudes bancarios, informaron autoridades.

El operativo se realizó tras una denuncia ciudadana, que derivó en una investigación del Ministerio Público, la cual permitió ubicar un domicilio en la colonia Francisco I. Madero, donde presuntamente se cometían estos delitos.

Foto: Marina

Aseguran inmueble usado como call center clandestino en Ecatepec

Con una orden judicial de cateo, fuerzas federales y estatales ingresaron al inmueble ubicado en la calle Venustiano Carranza, donde hallaron equipos tecnológicos y documentación que contenía información bancaria, presuntamente utilizada para cometer fraudes a cuentahabientes.

Durante la diligencia se aseguraron:

  • Computadoras portátiles y de escritorio
  • Audífonos con micrófono
  • Módems de internet
  • Una máquina contadora de dinero
  • Empaques de chips de telefonía celular
  • Documentación física y digital con datos bancarios

Las autoridades señalaron que el sitio operaba de forma ilegal y simulaba actividades de atención telefónica para engañar a víctimas.

Foto: Marina

Fiscalía Edoméx resguarda evidencias y mantiene investigación

Una vez concluido el cateo, el Agente del Ministerio Público ordenó el aseguramiento del inmueble, con el objetivo de preservar las evidencias y continuar con las investigaciones para identificar a los responsables.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que mantiene abiertas las indagatorias y pidió apoyo ciudadano para denunciar posibles delitos relacionados con este caso.

Foto: Marina

Canales de denuncia abiertos a la ciudadanía

La FGJEM recordó que pone a disposición de la población los siguientes canales para realizar denuncias:

Las autoridades señalaron que las investigaciones continuarán para determinar el alcance de las operaciones ilícitas realizadas desde este inmueble.

Foto: Marina

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

Video: fuerte explosión en supuesto taller clandestino de pirotecnia en Tultepec

Estado de México

Video: fuerte explosión en supuesto taller clandestino de pirotecnia en Tultepec

Mujeres con Bienestar 2026 Edomex: fechas de pago en febrero

Estado de México

Mujeres con Bienestar 2026 Edomex: fechas de pago en febrero

Desaparece joven madre con sus 4 hijos en Valle de Chalco, Edomex

Estado de México

Desaparece joven madre con sus 4 hijos en Valle de Chalco, Edomex

Tren Interurbano México-Toluca llegará hasta Observatorio este lunes 2 de febrero

Estado de México

Tren Interurbano México-Toluca llegará hasta Observatorio este lunes 2 de febrero

Etiquetas: , ,