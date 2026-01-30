Desmantelan call center clandestino en Ecatepec ligado a extorsión y fraude bancario

GENERANDO AUDIO...

Elementos de la Secretaría de Marina, Guardia Nacional, Fiscalía del Estado de México y policía municipal aseguraron un inmueble en Ecatepec que operaba como call center clandestino, presuntamente relacionado con extorsiones y fraudes bancarios, informaron autoridades.

El operativo se realizó tras una denuncia ciudadana, que derivó en una investigación del Ministerio Público, la cual permitió ubicar un domicilio en la colonia Francisco I. Madero, donde presuntamente se cometían estos delitos.

Con una orden judicial de cateo, fuerzas federales y estatales ingresaron al inmueble ubicado en la calle Venustiano Carranza, donde hallaron equipos tecnológicos y documentación que contenía información bancaria, presuntamente utilizada para cometer fraudes a cuentahabientes.

Durante la diligencia se aseguraron:

Computadoras portátiles y de escritorio

Audífonos con micrófono

Módems de internet

Una máquina contadora de dinero

Empaques de chips de telefonía celular

Documentación física y digital con datos bancarios

Las autoridades señalaron que el sitio operaba de forma ilegal y simulaba actividades de atención telefónica para engañar a víctimas.

Fiscalía Edoméx resguarda evidencias y mantiene investigación

Una vez concluido el cateo, el Agente del Ministerio Público ordenó el aseguramiento del inmueble, con el objetivo de preservar las evidencias y continuar con las investigaciones para identificar a los responsables.

La Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) informó que mantiene abiertas las indagatorias y pidió apoyo ciudadano para denunciar posibles delitos relacionados con este caso.

Canales de denuncia abiertos a la ciudadanía

La FGJEM recordó que pone a disposición de la población los siguientes canales para realizar denuncias:

Correo: cerotolerancia@fiscaliaedomex.gob.mx

Teléfono: 800 702 8770

Aplicación móvil FGJEdomex, disponible en iOS y Android

Las autoridades señalaron que las investigaciones continuarán para determinar el alcance de las operaciones ilícitas realizadas desde este inmueble.

