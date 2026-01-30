Video: fuerte explosión en supuesto taller clandestino de pirotecnia en Tultepec

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro / Ilustrativa

Una fuerte explosión se registró la tarde de este jueves 29 de enero en la avenida Joaquín Montenegro, en el barrio San Martín, municipio de Tultepec, Estado de México. De acuerdo con reportes preliminares, el estallido se habría originado en un taller clandestino de pirotecnia.

Vecinos de la zona alertaron a las autoridades tras escuchar detonaciones y observar una columna de humo visible a varios kilómetros, acompañada de destellos de colores y sonidos característicos de material pirotécnico, lo que quedó registrado en diversos videos difundidos en redes sociales.

Sin víctimas mortales; evacúan la zona

Información preliminar indica que no se reportan personas fallecidas tras la explosión. Sin embargo, elementos de la Policía Municipal realizaron un desalojo preventivo de habitantes cercanos al sitio, como medida de seguridad ante el riesgo de nuevas detonaciones.

La zona fue acordonada para permitir las labores de los cuerpos de emergencia y evitar el riesgo de civiles.

Protección Civil atiende el incendio

La Coordinación General de Protección Civil del Estado de México informó, a través de su cuenta oficial en X, que se atiende el incendio provocado por la explosión, en coordinación con la Unidad Municipal de Protección Civil y Bomberos de Tultepec, así como con Seguridad Pública municipal.

Las autoridades señalaron que las acciones se enfocan en el control del fuego, el resguardo del área y la evaluación de riesgos, mientras continúan las investigaciones para determinar las causas exactas del incidente y confirmar si el sitio operaba de manera irregular.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.