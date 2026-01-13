| Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones | UNAM | OMS | UnoTV

La depresión, un problema de salud mental a tratar en México. Foto: Shutterstock

La depresión es uno de los principales problemas de salud mental en México y a nivel global. Entre enero y septiembre de 2024, el Observatorio Mexicano de Salud Mental y Adicciones compartió que se atendieron a 303 mil 356 personas por distintas condiciones de salud mental; de ellas, el 25.1% fue por depresión, de los cuales el 78.8% fueron mujeres.

A nivel mundial, la Organización Mundial de la Salud (OMS) estima que la depresión afecta al 5.7% de los adultos, lo que la ubica entre los trastornos mentales más frecuentes.

Mujeres presentan más casos de depresión en México

Los datos oficiales muestran que las mujeres concentraron un mayor porcentaje de casos de depresión en la mayoría de los grupos de edad en el periodo mencionado:

Jóvenes de 20 a 29 años : mujeres 19.9% , hombres 17.4%

: mujeres , hombres Adultos de 30 a 49 años : mujeres 28.6% , hombres 23.4%

: mujeres , hombres Personas de 60 años y más: mujeres 14.8%, hombres 16.3%

Los registros indican que los grupos más afectados son los adultos y adultos mayores, particularmente las mujeres. Aunque los hombres reportan menos casos en los servicios de salud, el Observatorio señala que factores socioculturales pueden influir en que no busquen atención de manera oportuna.

Casos severos de depresión en México

De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud, difundidos por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el 1% de los casos de depresión en México corresponde a cuadros severos.

Este tipo de depresión se caracteriza por:

Disminución del estado de ánimo

Tristeza persistente

Dificultad para concentrarse

Alteraciones en el sueño

Alteraciones del apetito

En casos graves, puede generar incapacidad funcional y síntomas físicos como dolor, hormigueo y rigidez muscular.

La terapeuta familiar de la FES Zaragoza de la UNAM, Clara Haydee Solís Ponce, explicó que la depresión impacta áreas familiares, laborales, educativas y sociales. Además, según el sexto informe del Gobierno de la Ciudad de México, durante los primeros siete meses de 2024 los casos crecieron 16.3%.

La depresión es un problema de salud, no de actitud

En el marco del Día Mundial de la Lucha contra la Depresión, que se conmemora el 13 de enero, la especialista recordó que 25% de las consultas de salud mental a nivel mundial están relacionadas con este trastorno.

Solís Ponce subrayó que la depresión no es una cuestión de actitud ni un signo de locura, sino una condición de salud mental que puede presentarse en cualquier momento de la vida.

Recomendaciones para cuidar la salud mental

La UNAM señala que, especialmente en jóvenes, es importante fortalecer el sentido de identidad y pertenencia dentro del entorno familiar. Realizar actividades cotidianas, como ordenar la habitación o participar en tareas del hogar, contribuye a generar motivación y seguridad personal.

También, se recomienda establecer metas a mediano y largo plazo y acudir a los servicios de salud mental cuando una situación afecta la vida diaria. La especialista reiteró que buscar apoyo profesional forma parte del autocuidado.

