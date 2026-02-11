Defensa de Gaby “N” solicita duplicidad del término en audiencia por homicidio de motociclista en CDMX

GENERANDO AUDIO...

La defensa de Gaby “N”, acusada del homicidio de un motociclista en Iztapalapa, solicitó la duplicidad del término constitucional durante su audiencia inicial de vinculación a proceso. Un juez aceptó la petición y determinó ampliar el plazo para definir su situación jurídica.

La imputada enfrenta el delito de homicidio calificado, luego de que, presuntamente, atropelló y arrastró por más de un kilómetro a un motociclista el pasado 3 de enero en calles de la alcaldía Iztapalapa, en la Ciudad de México.

Con la solicitud de duplicidad del término, el juez concedió más tiempo para que la defensa presente argumentos y pruebas antes de resolver si será vinculada a proceso, tras ser detenida en Oaxaca.

La representante legal de los familiares de la víctima informó que la audiencia se reanudará el próximo 16 de febrero a las 9:00 horas.

Hasta esa fecha, Gaby “N” permanecerá en prisión preventiva justificada en el Centro Femenil de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla.

El caso de Gaby “N”

El pasado 3 de enero, el caso de Roberto, un motociclista que fue arrastrado por varios metros en calles de Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México, causó conmoción. El momento fue captado por un automovilista que fue testigo.

Tras la difusión de las imágenes y la viralización del caso. Autoridades comenzaron a buscar a Gaby “N”. Las primeras diligencias de búsqueda se dieron en la capital del país, en donde la presunta responsable de la muerte del motociclista habría abandonado el carro.

Luego de poco más de un mes, las autoridades lograron la detención de Gaby “N” en Oaxaca. Posteriormente, fue trasladada a la Ciudad de México, en donde espera que se defina su situación jurídica mientras permanece en el Centro de Readaptación Social de Santa Martha Acatitla.

