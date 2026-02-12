Viento evita contingencia por ozono en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Viento y nubosidad dispersaron ozono en CDMX. FOTO: Cuartoscuro

La Comisión Ambiental de la Megalópolis (CAMe) informó que este miércoles 11 de febrero, a las 18:00 horas, se registró una concentración de 156 ppb de ozono en la estación Centro de Ciencias de la Atmósfera (CCA), ubicada en la Alcaldía Coyoacán, en la CDMX. Minutos después, el viento y el aumento de la nubosidad ayudaron a dispersar los contaminantes y el nivel bajó rápidamente.

Con base en datos del Sistema de Monitoreo Atmosférico de la Ciudad de México, las autoridades señalaron que las condiciones mejoraron casi de inmediato. Por ello, no se activó la Fase 1 de contingencia ambiental atmosférica por ozono en la Zona Metropolitana del Valle de México (ZMVM).

El registro de 156 partes por billón (ppb) de ozono se dio en el promedio horario en la estación CCA. Sin embargo, la presencia de viento favoreció la circulación del aire y evitó que los contaminantes se mantuvieran concentrados.

Además, el incremento de la nubosidad ayudó a reducir la formación de ozono, lo que permitió que la calidad del aire mejorara en poco tiempo.

Para mañana, el pronóstico meteorológico indica mejores condiciones. De acuerdo con la CAMe, el sistema de alta presión se alejará de la región, lo que permitirá mayor circulación del aire y facilitará la dispersión del ozono.

Por esta razón, las autoridades ambientales de la CDMX y del Estado de México decidieron no activar la Fase 1 de contingencia, conforme a los Programas para Prevenir y Responder a Contingencias Ambientales Atmosféricas en la ZMVM.

Las autoridades continuarán monitoreando la calidad del aire en las próximas horas.

