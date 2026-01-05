GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro

El refrendo vehicular 2026 ya puede pagarse en la Ciudad de México, con el beneficio de 100% de descuento en la tenencia para quienes cumplan los requisitos. El anuncio fue hecho por la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF) y aplica desde el 1 de enero y hasta el 31 de marzo de 2026.

En la CDMX, el costo del refrendo 2026 es de 760 pesos, de acuerdo con el artículo 219 del Código Fiscal. Al cubrir este pago en tiempo y forma, los automovilistas quedan exentos del pago de la tenencia, siempre que el valor del vehículo no rebase el límite establecido.

Refrendo 2026 en CDMX: quiénes no pagan tenencia

El Gobierno capitalino informó que, por primera vez en 13 años, se elevó el tope del valor del vehículo para obtener la exención de tenencia.

Los nuevos límites son:

Automóviles: hasta 638 mil pesos , con IVA incluido

hasta , con IVA incluido Motocicletas: hasta 250 mil pesos, con IVA incluido

El beneficio aplica para personas físicas y morales sin fines de lucro, siempre que:

No existan adeudos de tenencia de años anteriores

de años anteriores Se cuente con Tarjeta de Circulación vigente o se pague su renovación

Dónde y cómo pagar el refrendo en CDMX

El pago puede realizarse en más de 8 mil 800 puntos disponibles, entre ellos:

App Tesorería CDMX

Portal de la Secretaría de Administración y Finanzas

Bancos y tiendas de conveniencia

Kioscos de la Tesorería

Además, hay opción de meses sin intereses con tarjetas participantes.

¿Cuánto cuesta el refrendo 2026 en Edomex?

Hasta el momento, el Gobierno del Estado de México no ha informado cambios oficiales en el costo del refrendo ni en el programa de subsidio a la tenencia para 2026. Las autoridades estatales mantienen vigente su esquema actual y se espera que, en los próximos días, la Secretaría de Finanzas mexiquense publique los lineamientos correspondientes.

Mientras tanto, en la CDMX el programa ya está activo y el pago oportuno permite ahorrar el 100% de la tenencia vehicular.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.