Familia de Ana Itzel López exige justicia; acusan homicidio por negligencia médica y mala praxis

Familia de Ana Itzel exige justicia tras su homicidio. Imagen: Especial

A lo largo de este Día Internacional de la Mujer, miles de mujeres salieron a las calles para exigir justicia ante distintos casos de abuso sexual, acoso, feminicidios, entre otras situaciones.

Tal fue el caso de la familia de Ana Itzel López Vargas, quienes marcharon en la Ciudad de México exigiendo justicia y avances en la investigación en contra de un médico, quien habría realizado de mala manera una cirugía estética a Ana, motivo de su fallecimiento.

De acuerdo con lo protestado por la familia de Ana Itzel, madre de tres hijos, la carpeta de investigación CI-FIMH/H1/UI-1S/D/00162/12-2024 no ha mostrado avances, por lo que exigieron a las autoridades que haya novedades en la demanda por homicidio, negligencia médica y mala praxis.

A unotv.com, familiares nos hicieron llegar un comentario de Leticia Vargas, mamá de Itzel, quien comentó lo difícil que ha sido para ella ver a sus nietos crecer sin su madre.

Veo las fotos y creo que sigo en la negación, me sumerjo en un mundo pensando que ella está aquí, que en un rato la veré llegar, cuido sus cosas, sus trastes, su ropa, cada objeto pensando que volverá. Abrazo a mis niños y muchas veces oculto mis lágrimas porque ella no está, no está con ellos para verlos crecer, ver sus travesuras, sentir sus abrazos, sus besos, cuando me dicen: “Te quiero, abuelita”. Me da alegría y a la vez me parte el alma, porque es mi hija quien debería estar escuchando esas palabras. Mi hija jamás se apartará de mí, la tengo en cada latido de mi corazón y cuando mi corazón deje de latir, ella seguirá conmigo hasta que de la tierra desaparezcan completamente todos mis huesos.

Familia de Ana Itzel marchó junto a más de 120 mil mujeres en CDMX

De acuerdo con el informe del Gobierno de la Ciudad de México, más de 120 mil mujeres marcharon este 8M en la capital de país. Asimismo, Clara Brugada, la jefa de Gobierno, mencionó que la marcha se realizó sin incidentes mayores, reportando saldo blanco.

