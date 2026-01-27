Camión cae a enorme socavón en Ciudad Madero, Tamaulipas

GENERANDO AUDIO...

Un socavón se formó en Ciudad Madero, Tamaulipas. Foto: Daisy Herrera

En Tamaulipas, un estruendo sacudió la colonia 1 de Mayo y, en segundos, el pavimento colapsó: un camión cargado con toneladas de arena fue tragado por un gigantesco socavón en plena zona urbana de Ciudad Madero.

Socavón en Ciudad Madero, Tamaulipas

El incidente ocurrió en el cruce de las calles Ramos Arizpe y Guayaquil, cuando la unidad circulaba de manera normal. De acuerdo con los primeros reportes, el conductor escuchó un fuerte estruendo y de inmediato sintió cómo la parte trasera del camión, donde se concentraba el mayor peso, comenzaba a hundirse.

El pavimento cedió por completo y la tierra se abrió, formando un socavón de gran tamaño en el que prácticamente quedó atrapada la unidad.

Por fortuna, la parte frontal del camión permaneció sobre suelo firme, lo que permitió que elementos de Protección Civil y Cruz Roja rescataran al chofer con vida y sin lesiones de gravedad.

La zona fue acordonada por autoridades municipales, mientras se retiraba la unidad y se realizaban trabajos de evaluación para determinar las causas del colapso y prevenir nuevos riesgos. El hecho, coinciden autoridades, pudo haber terminado en una tragedia.

