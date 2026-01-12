GENERANDO AUDIO...

El Gobierno de la Ciudad de México (CDMX), a través de la Secretaría de Administración y Finanzas (SAF), puso en marcha una seria de beneficios fiscales en el pago del agua, predial y tenencia vehicular para el ejercicio fiscal 2026, con el objetivo de apoyar la economía familiar y facilitar el cumplimiento de obligaciones tributarias.

Los descuentos aplican a partir del 1 de enero del 2026 e incluyen reducciones para la población en general, así como cuotas preferenciales y apoyos específicos para grupos vulnerables, de acuerdo con lo establecido en el Código Fiscal de la Ciudad de México.

50% de descuento en el pago del agua

En el rubro del agua, el Gobierno capitalino aplicará una reducción del 50% en la cuota bimestral por derechos de suministro a propietarios de los inmuebles pertenecientes a grupos vulnerables, entre ellos: personas adultas mayores de 60 años, jubiladas o pensionadas, con discapacidad permanente, madres solteras, jefas de familia y viudas.

Este beneficio busca apoyar a sectores de la población que enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad económica, conforme a los criterios establecidos por la SAF.

Descuentos en el pago de predial durante 2026

La SAF informó que personas contribuyentes que realicen el pago anual anticipado del predial podrán acceder a un descuento del 8% durante enero y del 5% en febrero del 2026.

Adicionalmente, se otorgarán beneficios especiales para grupos vulnerables.

Para estos sectores se establece una cuota fija bimestral de 68 pesos, siempre que el inmueble de uso habitacional no exceda un valor catastral de 2 millones 808 mil 466 pesos.

En caso de que el valor del inmueble sea mayor a dicho monto, se aplicará un descuento del 30% del pago del predial, conforme a la normativa vigente.

Tenencia vehicular: nuevo límite para exención en 2026

En materia de tenencia, el SAF informó que para 2026 se actualizará el valor máximo de los vehículos exentos del pago de tenencia, pasando de 250 mil a 638 mil pesos, incluyendo el Impuesto al Valor Agregado (IVA). Lo que representa la primera actualización en 13 años.

Para acceder al descuento del 100% en la tenencia vehicular, las personas propietarias deberán cumplir con el pago del refrendo 2026, cuyo costo es de 760 pesos, y realizar el trámite del 1 de enero al 31 de marzo del 2026.

El beneficio aplicará para automóviles particulares con valor no mayor a 638 mil pesos y para motocicletas con valor de hasta 250 mil pesos, incluidos impuestos, siempre que no existan adeudos de tenencia de años anteriores y se encuentre con tarjeta de circulación vigente.

Opciones y puntos de pago disponibles

El pago de derechos e impuestos podrá realizarse en más de 8 mil 800 puntos de cobro, incluidos kioscos de la tesorería, bancos, tiendas de conveniencia y departamentales, así como en línea a través de la aplicación móvil “Tesorería CDMX” y el portal oficial de la Secretaría de Administración y Finanzas.

Asimismo, se contempla la opción de meses sin intereses con tarjetas de crédito participantes.

