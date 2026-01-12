“Esto no es justo”: Activista Arturo Islas denuncia que perros rescatados del Refugio Franciscano viven en jaulas

GENERANDO AUDIO...

Perros rescatados del Refugio Franciscano. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Arturo Islas Allende, actor y activista, denunció que los perros rescatados del Refugio Franciscano y trasladados a la Utopía Gustavo A. Madero, se encuentran encerrados en pequeñas jaulas, similares a las que se usan para transportar animales.

El activista Arturo Islas ingresó a las instalaciones de la Utopía Gustavo A. Madero para mostrar las condiciones en las que se encuentran los perros rescatados del Refugio Franciscano. Desde el pasado 5 de enero están encerrados en jaulas individuales.

“Aquí están los perros del Franciscano, este fue su destino (..) le pido a la comunidad que vengan a ayudar porque este no se vale, poca ma%&%. Con números, como si fueran presidiarios; no tenía ni un solo lugar para recibir a los animales, así es la preparación de un Gobierno para estas contingencias”, comentó el actor.

De acuerdo con Islas Allende, las autoridades no querían que nadie ingresará a las instalaciones de Utopía, incluso negaron la presencia de los perros, por lo que tuvo que forzar su entrada en el lugar.

Gobierno de la CDMX responde a la polémica de perros rescatados del Refugio Franciscano

Tras la difusión de la denuncia en redes sociales, el Gobierno de la Ciudad de México (CDMX) informó mediante un comunicado que están adecuando los lugares para los perros rescatados del Refugio Franciscano, como en su momento se hizo con el recinto de la alcaldía Tlalpan.

También mencionó que los animales cuentan con “un techo digno y reciben alimentos, agua, así como juguetes para favorecer su esparcimiento y desarrollo social, todo esto como parte de su recuperación”.

Finalmente, comentó que las Secretarías de Medio Ambiente (Sedema) y de Obras y Servicios (Sobse) siguen trabajando para mejorar las condiciones en las que viven los “lomitos”.

