Movilizaciones en CDMX este 12 de enero. Foto: Cuartoscuro.

Este lunes 12 de enero de 2026 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán Trabajadores del Gobierno de la capital del país.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

En total, están previstas cinco concentraciones, seis citas agendadas, una rodada ciclista, tres eventos de esparcimiento y 10 plantones. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:

Concentraciones

Sindicato Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros 📍 Miguel Hidalgo ⏰ 07:00 horas 📌 Torre Pemex, Av. Marina Nacional 329, col. Verónica Anzures 🗣️ Demandan la aplicación inmediata del aumento del 4.5%, pago retroactivo y criterios claros para aumentos salariales 👥 Aforo estimado: 100 personas

Trabajadores despedidos de la Biblioteca Vasconcelos 📍 Cuauhtémoc ⏰ 08:00 horas 📌 Palacio Nacional, Plaza de la Constitución 🗣️ Exigen justicia tras despidos que consideran injustificados 👥 Aforo estimado: 30 personas

Coordinadora de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Comunitaria “PILARES” 📍 Álvaro Obregón ⏰ 11:00 horas 📌 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Barranca del Muerto 24) 🗣️ Solicitan reconocimiento laboral, basificación, estabilidad y prestaciones de ley 👥 Aforo estimado: 70 personas

Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno de la Ciudad 📍 Cuauhtémoc ⏰ 11:00 horas 📌 Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2 🗣️ Manifiestan inconformidad por el incremento salarial del 3.5% frente al aumento del salario mínimo del 20% 👥 Aforo estimado: 100 personas

Pensionados y Jubilados del ISSSTE Zacatecas 📍 Cuauhtémoc ⏰ Durante el día 📌 Suprema Corte de Justicia de la Nación 🗣️ Solicitan que no se declare constitucional el decreto 621 que reduce prestaciones 👥 Aforo estimado: 40 personas



Citas agendadas

Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano 📍 Cuauhtémoc ⏰ 12:00 horas 📌 Secretaría de Gobierno 🗣️ Exigen respeto a resoluciones judiciales y entrega de instalaciones y animales rescatados 👥 Aforo estimado: 50 personas

Colectiva Feminista “Las Tonantzin” 📍 Cuauhtémoc ⏰ 13:00 horas 📌 Fiscalía General de Justicia de la CDMX, col. Doctores 🗣️ Solicitan judicialización de carpetas de investigación por delitos sexuales 👥 Aforo estimado: 30 personas

Justicia Biker 📍 Cuauhtémoc ⏰ 13:00 horas 📌 Secretaría de Seguridad Ciudadana, col. Juárez 🗣️ Exigen justicia por una persona fallecida en un hecho de tránsito 👥 Aforo estimado: 12 personas

Movimiento Unificado de Lucha Triqui Independiente 📍 Cuauhtémoc ⏰ 13:00 horas 📌 Edificio de Gobierno 🗣️ Solicitan espacios para la venta de artesanías 👥 Aforo estimado: 30 personas

Trabajadores del Instituto Federal de Telecomunicaciones 📍 Cuauhtémoc ⏰ Durante el día 📌 Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje 🗣️ Solicitan pago de indemnización conforme a la ley 👥 Aforo estimado: 30 personas

Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano y transportistas 📍 Benito Juárez ⏰ Durante el día 📌 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural 🗣️ Exigen precios justos para granos básicos y rechazan la Reforma a la Ley de Aguas Nacionales 👥 Aforo estimado: 10 personas



Rodadas ciclistas

“Roma Bikers Cycling” – Al edificio El Pantalón 📍 Cuauhtémoc / Cuajimalpa ⏰ 21:00 horas 📌 Salida: Parque México 🎯 Destino: Paseo de los Tamarindos 50, col. Granjas Palo Alto 👥 Aforo estimado: 20 personas



Alternativas viales y recomendaciones

Ante la concentración de movilizaciones, se recomienda a la ciudadanía:

Evitar el Centro Histórico , especialmente: Plaza de la Constitución Eje Central Avenida 5 de Mayo José María Pino Suárez

, especialmente: Como vías alternas , considerar: Circuito Interior Avenida Chapultepec Eje 1 Norte y Eje 1 Oriente Viaducto Miguel Alemán

, considerar: Anticipar traslados y utilizar transporte público cuando sea posible

cuando sea posible Mantenerse atento a reportes viales y avisos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana