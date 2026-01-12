Trabajadores del Gobierno de la CDMX encabezan las movilizaciones en la capital este 12 de enero
Este lunes 12 de enero de 2026 se tienen previstas múltiples movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán Trabajadores del Gobierno de la capital del país.
Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.
Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.
En total, están previstas cinco concentraciones, seis citas agendadas, una rodada ciclista, tres eventos de esparcimiento y 10 plantones. A continuación, aquí en UnoTV.com te damos a conocer las movilizaciones más relevantes:
Concentraciones
- Sindicato Unión Nacional de Técnicos y Profesionistas Petroleros
- 📍 Miguel Hidalgo
- ⏰ 07:00 horas
- 📌 Torre Pemex, Av. Marina Nacional 329, col. Verónica Anzures
- 🗣️ Demandan la aplicación inmediata del aumento del 4.5%, pago retroactivo y criterios claros para aumentos salariales
- 👥 Aforo estimado: 100 personas
- Trabajadores despedidos de la Biblioteca Vasconcelos
- 📍 Cuauhtémoc
- ⏰ 08:00 horas
- 📌 Palacio Nacional, Plaza de la Constitución
- 🗣️ Exigen justicia tras despidos que consideran injustificados
- 👥 Aforo estimado: 30 personas
- Coordinadora de Trabajadoras y Trabajadores de la Educación Comunitaria “PILARES”
- 📍 Álvaro Obregón
- ⏰ 11:00 horas
- 📌 Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (Barranca del Muerto 24)
- 🗣️ Solicitan reconocimiento laboral, basificación, estabilidad y prestaciones de ley
- 👥 Aforo estimado: 70 personas
- Trabajadoras y Trabajadores del Gobierno de la Ciudad
- 📍 Cuauhtémoc
- ⏰ 11:00 horas
- 📌 Edificio de Gobierno, Plaza de la Constitución No. 2
- 🗣️ Manifiestan inconformidad por el incremento salarial del 3.5% frente al aumento del salario mínimo del 20%
- 👥 Aforo estimado: 100 personas
- Pensionados y Jubilados del ISSSTE Zacatecas
- 📍 Cuauhtémoc
- ⏰ Durante el día
- 📌 Suprema Corte de Justicia de la Nación
- 🗣️ Solicitan que no se declare constitucional el decreto 621 que reduce prestaciones
- 👥 Aforo estimado: 40 personas
Citas agendadas
- Comité de Apoyo Emergente Pro Refugio Franciscano
- 📍 Cuauhtémoc
- ⏰ 12:00 horas
- 📌 Secretaría de Gobierno
- 🗣️ Exigen respeto a resoluciones judiciales y entrega de instalaciones y animales rescatados
- 👥 Aforo estimado: 50 personas
- Colectiva Feminista “Las Tonantzin”
- 📍 Cuauhtémoc
- ⏰ 13:00 horas
- 📌 Fiscalía General de Justicia de la CDMX, col. Doctores
- 🗣️ Solicitan judicialización de carpetas de investigación por delitos sexuales
- 👥 Aforo estimado: 30 personas
- Justicia Biker
- 📍 Cuauhtémoc
- ⏰ 13:00 horas
- 📌 Secretaría de Seguridad Ciudadana, col. Juárez
- 🗣️ Exigen justicia por una persona fallecida en un hecho de tránsito
- 👥 Aforo estimado: 12 personas
- Movimiento Unificado de Lucha Triqui Independiente
- 📍 Cuauhtémoc
- ⏰ 13:00 horas
- 📌 Edificio de Gobierno
- 🗣️ Solicitan espacios para la venta de artesanías
- 👥 Aforo estimado: 30 personas
- Trabajadores del Instituto Federal de Telecomunicaciones
- 📍 Cuauhtémoc
- ⏰ Durante el día
- 📌 Tribunal Federal de Conciliación y Arbitraje
- 🗣️ Solicitan pago de indemnización conforme a la ley
- 👥 Aforo estimado: 30 personas
- Frente Nacional por el Rescate del Campo Mexicano y transportistas
- 📍 Benito Juárez
- ⏰ Durante el día
- 📌 Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural
- 🗣️ Exigen precios justos para granos básicos y rechazan la Reforma a la Ley de Aguas Nacionales
- 👥 Aforo estimado: 10 personas
Rodadas ciclistas
- “Roma Bikers Cycling” – Al edificio El Pantalón
- 📍 Cuauhtémoc / Cuajimalpa
- ⏰ 21:00 horas
- 📌 Salida: Parque México
- 🎯 Destino: Paseo de los Tamarindos 50, col. Granjas Palo Alto
- 👥 Aforo estimado: 20 personas
Alternativas viales y recomendaciones
Ante la concentración de movilizaciones, se recomienda a la ciudadanía:
- Evitar el Centro Histórico, especialmente:
- Plaza de la Constitución
- Eje Central
- Avenida 5 de Mayo
- José María Pino Suárez
- Como vías alternas, considerar:
- Circuito Interior
- Avenida Chapultepec
- Eje 1 Norte y Eje 1 Oriente
- Viaducto Miguel Alemán
- Anticipar traslados y utilizar transporte público cuando sea posible
- Mantenerse atento a reportes viales y avisos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana