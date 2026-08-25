Investigan a 14 funcionarios de FGJCDMX por irregularidades en casos de despojos

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Investigan a funcionarios por casos de despojos. Foto: Cuartoscuro | Ilustrativa

La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) abrió investigaciones contra 14 funcionarios por posibles irregularidades relacionadas con la integración y atención de carpetas por el delito de despojo en los últimos 18 meses, informó la fiscal Bertha Alcalde.

Investigan a funcionarios públicos por irregularidades en casos de despojo

La funcionaria explicó que las denuncias involucran tanto a ministerios públicos de la Fiscalía Especializada como de fiscalías territoriales y que los casos son analizados para determinar si existieron irregularidades.

Bertha Alcalde señaló que las investigaciones contra los funcionarios derivan de distintos tipos de denuncias. Algunas están relacionadas con el tiempo que tardaron en atender los casos o con la falta de aseguramientos después de determinado periodo. La fiscal agregó que también se revisan otros señalamientos para establecer si existieron responsabilidades.

“Estas denuncias son hechos de distintos títulos y corresponden tanto a ministerios públicos de la fiscalía especializada como de territoriales. Muchos casos son, más bien, el tiempo en que se han tardado en atender el caso, que no se ha logrado una aseguración después de equis tiempo, es decir, hay casos que se están revisando que pudieran darse también con relación a lo que tardan los procesos y hay casos en donde se están denunciando otras cosas”. Bertha Alcalde, fiscal general de Justicia de la CDMX

FGJCDMX reporta 214 denuncias por despojo

De acuerdo con datos de la Fiscalía capitalina, entre el 5 y el 23 de agosto de 2026 se recibieron 214 carpetas de investigación por posibles casos de despojo.

Del total, cinco fueron con violencia y 29 sin violencia, mientras que 130 permanecen en revisión. Además, en 50 casos no se acreditó que se tratara del delito de despojo.

En este periodo también 35 personas fueron detenidas, según el reporte presentado por la dependencia.

Alcalde explicó que uno de los principales patrones identificados corresponde a los despojos sin violencia. Según la fiscal, en estos casos se han detectado invasiones furtivas, en las que personas ingresan a un inmueble y posteriormente cambian las cerraduras.

La funcionaria agregó que, en varios de estos casos, los presuntos responsables conocen a las víctimas.

“Ubicaría como el modus operandi que más se da, sobre todo, de nuevo, en los casos en donde sí estamos identificando encontrar los hechos denunciados, tipifican el delito de despojo son los casos de despojos sin violencia, en donde hay invasiones furtivas, en donde personas entran a un mueble y cambian las cerraduras, ahí tenemos el mayor número de casos, son personas que conocen a la víctima”. Bertha Alcalde, fiscal general de Justicia de la CDMX

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