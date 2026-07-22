CDMX rechaza presunto desvío de más de 3 mil 300 millones de pesos por obras contra lluvias

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Presentación del operativo Taloque 2.0 . Foto: Cuartoscuro

El Gobierno de la Ciudad de México emitió un comunicado negando las acusaciones de Movimiento Ciudadano sobre un presunto desvío de más de 3 mil 300 millones de pesos destinados a las obras para combatir las inundaciones provocadas por las lluvias.

MC denuncia a Clara Brugada por presunto desvío de más de 3 mil 300 mdp

A inicios de esta semana, integrantes de Movimiento Ciudadano en la CDMX presentaron una denuncia en contra de Clara Brugada ante la Secretaría de la Contraloría General de la Ciudad de México por el presunto desvío de 3 mil 360 millones para blindar a la capital ante las lluvias.

El pasado 13 de mayo, la jefa de Gobierno anunció el Operativo Tlaloque 2.0, una millonaria inversión para mejorar la infraestructura hídrica de la ciudad, “más del doble de lo ejercido en 2025, cuando la cifra fue de mil 500 millones de pesos”.

Movimiento Ciudadano mencionó que seis semanas después, los días 28 y 29 de junio, se presentaron intensas lluvias en la CDMX y se tuvo que activar la alerta roja en siete alcaldías.

“El Gobierno tiene que decir, con pruebas, en qué se convirtieron esos 3 mil 360 millones de pesos. Si se gastaron y la obra falló, es incompetencia.Si no se ejercieron como se dijo, es un desvío de recursos públicos”, publicó MC en un comunicado.

Gobierno de la Ciudad de México responde a las acusaciones de presunto desvío de recursos

Ante las acusaciones de presunto desvío de recursos, las secretarías de Administración y Finanzas (SAF) y de Gestión Integral del Agua (Segiagua) emitieron un comunicado en conjunto para informar que todos los trabajos de infraestructura hídrica se han realizado de manera transparente y la información se puede consultar en línea.

El Gobierno de la CDMX asegura que en varios puntos de la ciudad se han reducido las afectaciones en comparación con otros años y se están “enfrentando a la temporada de lluvias más intensa y estamos teniendo mejores resultados con menos afectaciones”.

También mencionan que hay un proceso que toma tiempo, desde que se aprueba el presupuesto hasta que comienzan las obras: “Desde la aprobación del presupuesto hasta el pago de los servicios contratados, vía factura electrónica, para realizar cada una de las obras hidráulicas que la ciudad ha requerido para mitigar las afectaciones por la temporada de lluvias”.

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