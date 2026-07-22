CDMX va por ley para garantizar el bienestar emocional y la salud mental

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Salud mental en CDMX se reforzará con acciones de prevención. Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México (CDMX) impulsará acciones para fortalecer la salud mental y el bienestar emocional, con estrategias enfocadas en la prevención, orientación, acompañamiento psicológico y atención de casos de riesgo, principalmente en comunidades escolares y zonas donde se requiera mayor atención.

Como parte de esta estrategia, el Instituto para la Atención y Prevención de las Adicciones (IAPA) será transformado en el Instituto para la Atención a la Salud Mental y las Adicciones (IASAMA), organismo que ampliará sus funciones para integrar la prevención y atención de las adicciones con los servicios relacionados con la salud mental.

El nuevo esquema busca que las personas tengan acceso a herramientas de escucha, orientación emocional, prevención de crisis y atención especializada, además de fortalecer la detección temprana de problemas relacionados con la salud mental.

Entre las acciones contempladas se encuentra el envío al Congreso de la CDMX de una iniciativa para reconocer el bienestar emocional como un derecho humano y una propuesta para crear un Sistema de Bienestar Emocional, encargado de coordinar programas y servicios públicos en esta materia.

Estrategias escolares para trabajar bienestar emocional en jóvenes

Uno de los principales enfoques de la nueva estrategia será el trabajo con niñas, niños, adolescentes y jóvenes mediante acciones preventivas en los planteles educativos.

Las autoridades capitalinas señalaron que los resultados de la estrategia escolar Vida Plena, Corazón Contento mostraron la importancia de acercar herramientas de salud emocional a los espacios donde conviven estudiantes.

Estas acciones buscan fortalecer habilidades para reconocer emociones, pedir apoyo, prevenir situaciones de riesgo y canalizar a quienes requieran acompañamiento psicológico.

El objetivo es que las escuelas funcionen como espacios donde se puedan identificar de manera oportuna problemas emocionales y brindar orientación antes de que las situaciones se agraven.

Nuevo instituto integrará salud mental y atención de adicciones

Con la creación del IASAMA, la atención a la salud mental y las adicciones será abordada mediante un modelo conjunto que contemple prevención, atención comunitaria y seguimiento especializado.

El instituto tendrá entre sus tareas fortalecer la presencia territorial de los servicios de atención, identificar factores de riesgo y generar mecanismos de acompañamiento para las personas que requieran apoyo.

El nuevo enfoque plantea trabajar no sólo en la atención de enfermedades o trastornos, sino también en la promoción de condiciones que favorezcan el equilibrio emocional y la prevención de problemáticas relacionadas con el consumo de sustancias.

CDMX prepara ley para reconocer el bienestar emocional como derecho

La propuesta que será presentada ante el Congreso capitalino busca establecer que el Gobierno de la CDMX implemente políticas públicas permanentes para garantizar servicios de bienestar emocional y salud mental.

Entre las acciones consideradas están la prevención, orientación, escucha, acompañamiento psicológico y acceso a atención profesional, con énfasis en las juventudes y comunidades educativas.

El planteamiento contempla crear mecanismos de coordinación entre distintas instituciones para ampliar la cobertura de servicios y mejorar la atención ante situaciones de emergencia emocional.

La estrategia forma parte de un cambio en la manera de abordar la salud mental en la capital, con mayor énfasis en la prevención y la atención cercana a las personas.

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