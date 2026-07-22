Obras por socavón terminan en fuga de gas y cierre vial en Álvaro Obregón; dejan enorme hueco

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Por socavón mantienen cierre vial en Álvaro Obregón. Foto: SGIRPC CDMX

Los trabajos para atender un socavón en la alcaldía Álvaro Obregón derivaron en una fuga de gas natural y el cierre temporal de una vialidad en la colonia Guadalupe Inn, donde autoridades capitalinas realizan labores para controlar la situación y reducir riesgos para habitantes y automovilistas de la Ciudad de México (CDMX).

El incidente ocurrió durante las maniobras de reparación del hundimiento ubicado en el cruce de las calles Ricardo Castro y Guty Cárdenas, cuando una retroexcavadora utilizada en las obras presuntamente rompió una tubería de gas natural.

Así inició el socavón y así van trabajos. Fotos: SGIRPC CDMX

Debido a la fuga, el acceso entre Avenida de los Insurgentes y Avenida Revolución fue bloqueado como medida preventiva, mientras personal especializado trabaja en la zona.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos de la CDMX acudieron al sitio para atender la emergencia, además de que personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) coordina las acciones para mitigar posibles riesgos.

Autoridades atienden fuga de gas tras reparación de socavón en Guadalupe Inn

La SGIRPC de la capital mexicana informó que mantiene presencia en el lugar para supervisar los trabajos derivados del socavón registrado previamente en la colonia Guadalupe Inn, en la alcaldía Álvaro Obregón.

El personal de emergencia realiza labores de seguimiento y coordinación con las autoridades responsables de la reparación de la infraestructura afectada.

Hasta el momento, no se han reportado personas lesionadas por la fuga de gas, aunque la zona permanece restringida para facilitar las labores de atención y evitar riesgos durante los trabajos.

El socavón que originó las obras de reparación ha generado afectaciones a la circulación desde días anteriores, debido al cierre parcial del cruce donde se presentó el hundimiento.

Así inició en Álvaro Obregón. Fotos: SGIRPC CDMX

Cierre vial por socavón en Álvaro Obregón: alternativas para evitar la zona

Debido al bloqueo en la zona de Guadalupe Inn, automovilistas que circulan por el poniente de la Ciudad de México pueden considerar algunas rutas alternas para evitar retrasos:

Avenida de los Insurgentes Sur: puede utilizarse como vía principal de conexión hacia otras zonas del sur y poniente de la capital

puede utilizarse como vía principal de conexión hacia otras zonas del sur y poniente de la capital Avenida Revolución: funciona como alternativa para desplazamientos paralelos y conexión con vialidades secundarias.

funciona como alternativa para desplazamientos paralelos y conexión con vialidades secundarias. Anillo Periférico: opción para quienes buscan evitar el área cercana al punto de cierre

opción para quienes buscan evitar el área cercana al punto de cierre Barranca del Muerto: puede servir como ruta complementaria para conectar hacia otras zonas de Álvaro Obregón y Benito Juárez

Autoridades recomiendan tomar precauciones, anticipar tiempos de traslado y atender las indicaciones del personal vial mientras continúan las labores.

Socavón mantiene trabajos de reparación en Álvaro Obregón

El hundimiento registrado en la colonia Guadalupe Inn permanece bajo atención de las autoridades capitalinas, que realizan estudios y obras para reparar la afectación en la vialidad.

Los socavones pueden originarse por distintos factores relacionados con daños en infraestructura subterránea, filtraciones de agua o desgaste de materiales, por lo que requieren intervenciones técnicas antes de reabrir completamente las calles afectadas.

La circulación en el punto continuará restringida hasta que concluyan los trabajos de seguridad y reparación correspondientes.

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