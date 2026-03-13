Horarios del transporte en CDMX para este lunes 16 de marzo

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Transporte en CDMX cambia horario del lunes 16 de marzo. Foto: Cuartoscuro

El horario del transporte público en CDMX, que incluye Metro, Metrobús, Cablebús, RTP y Trolebús, tendrá cambios el lunes 16 de marzo debido al día feriado por el Natalicio de Benito Juárez. La Secretaría de Movilidad de la Ciudad de México (Semovi) informó que los sistemas de transporte operarán con horarios especiales en la capital del país durante esta jornada.

Horario del transporte público en CDMX el lunes 16 de marzo

La Semovi detalló que los sistemas que integran el transporte público en CDMX operarán con el siguiente horario el lunes 16 de marzo:

Metro : 07:00 a 00:00 horas

: 07:00 a 00:00 horas Red de Transporte de Pasajeros (RTP) : 05:00 a 00:00 horas

: 05:00 a 00:00 horas Metrobús : 05:00 a 00:00 horas

: 05:00 a 00:00 horas Trolebús : 06:00 a 23:30 horas

: 06:00 a 23:30 horas Trolebús Elevado : 05:00 a 00:00 horas

: 05:00 a 00:00 horas Trolebús Aztecas : 05:30 a 23:30 horas

: 05:30 a 23:30 horas Tren Ligero : 07:00 a 23:30 horas

: 07:00 a 23:30 horas Cablebús : 07:00 a 23:00 horas

: 07:00 a 23:00 horas ECOBICI : 05:00 a 00:30 horas

: 05:00 a 00:30 horas Biciestacionamientos: 07:00 a 00:00 horas

Las autoridades indicaron que estos horarios aplicarán únicamente durante el lunes 16 de marzo, debido al día de descanso oficial en el país.

Día feriado del 16 de marzo por el Natalicio de Benito Juárez

El lunes 16 de marzo se reconoce como día feriado en México para conmemorar el Natalicio de Benito Juárez, figura histórica del país. La fecha original de la conmemoración es el 21 de marzo, pero se traslada al tercer lunes del mes con el objetivo de generar un fin de semana largo.

De acuerdo con lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, este día se considera descanso obligatorio. Por ello, trabajadores del sector público y privado no tienen actividades laborales, mientras que estudiantes que dependen de la Secretaría de Educación Pública (SEP) tampoco tienen clases.

Ajuste de horarios por puente largo

Debido a esta jornada de descanso, diferentes servicios públicos, incluido el transporte público en CDMX, ajustan sus horarios de operación para adaptarse a la movilidad registrada durante los días feriados.

Las autoridades de movilidad recomendaron a los usuarios consultar los horarios del transporte público en CDMX antes de realizar traslados durante el lunes 16 de marzo.

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