Cierran estación de Metro, Zócalo/Tenochtitlan hasta nuevo aviso

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Estación Zócalo/Tenochtitlan permanece cerrada hoy. Foto: Cuartoscuro/Archivo

El Sistema de Transporte Colectivo (STC) Metro, informó que la estación Zócalo/Tenochtitlan, correspondiente del Metro de la Ciudad de México (CDMX), permanecerá cerrada hasta nuevo aviso.

La estación pertenece a la Línea 2, que corre de Cuatro Caminos a Tasqueña, y es una de las más utilizadas por quienes se dirigen al Zócalo de la capital mexicana, en el Centro Histórico.

Autoridades del sistema de transporte pidieron a los usuarios tomar previsiones en sus traslados, especialmente porque se trata de día festivo, lo que suele incrementar la presencia de visitantes y turistas en el primer cuadro de la ciudad.

El cierre de la estación implica que los trenes de la Línea 2 no realicen parada en Zócalo/Tenochtitlan, por lo que los usuarios deberán descender en estaciones cercanas para continuar su trayecto hacia la zona centro.

Alternativas para llegar al Centro de la CDMX

Ante el cierre de la estación Zócalo/Tenochtitlan, el Metro CDMX recomendó utilizar estaciones cercanas para acceder al Centro Histórico.

Entre las principales alternativas se encuentran:

Pino Suárez – Línea 2

– Línea 2 Allende – Línea 2

– Línea 2 San Juan de Letrán – Línea 8

– Línea 8 Bellas Artes – Líneas 2 y 8

Desde estas estaciones es posible caminar o conectar con otros medios de transporte para llegar al Zócalo capitalino y a distintos puntos del Centro Histórico.

El Metro reiteró el llamado a los usuarios para planificar su ruta con anticipación, considerar tiempos adicionales de traslado y mantenerse atentos a los canales oficiales del sistema para conocer cualquier actualización sobre la reapertura de la estación.

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