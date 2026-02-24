Continúa resguardo en la FEMDO en CDMX, ¿dónde están los restos del “Mencho”?

GENERANDO AUDIO...

Instalaciones de la FEMDO permanecen bajo resguardo federal. Fotos: Cuartoscuro

Elementos federales mantienen resguardo en las instalaciones de la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada (FEMDO), en la Ciudad de México (CDMX), tras el operativo en el que fue abatido Nemesio Oseguera Cervantes, alias el “Mencho“, identificado como líder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

De acuerdo con información oficial, la vigilancia se mantiene como parte de los protocolos de seguridad federal activados tras los hechos violentos registrados en distintas entidades del país luego de la operación contra el presunto líder criminal.

Confirman: restos sí son del “Mencho” tras pruebas de ADN

Autoridades federales informaron que los restos de Nemesio Oseguera Cervantes fueron identificados mediante pruebas de ADN, como parte de los protocolos periciales realizados tras el operativo en el que perdió la vida. De acuerdo con el informe oficial, la confronta genética se llevó a cabo con muestras previamente integradas en bases de datos forenses, lo que permitió confirmar plenamente la identidad.

La Fiscalía señaló que el procedimiento se realizó conforme a la normatividad vigente y bajo cadena de custodia, integrando los dictámenes correspondientes a la carpeta de investigación.

¿Dónde están los restos del “Mencho”?

Tras el operativo especial donde se visualizó a un convoy que escoltó una ambulancia forense desde el AICM y hasta su arribo a la FEMDO en la CDMX, a donde presuntamente llevaron los restos del “Mencho”, los alrededores de la FEMDO se han mantenido fuertemente resguardados y, hasta el último informe oficial, las autoridades federales no han detallado públicamente el sitio exacto donde se encuentran los restos de Oseguera Cervantes ni el procedimiento legal que se sigue respecto a su identificación y entrega.

De manera protocolaria en casos de alto perfil como este, dentro de las diligencias periciales se incluye la identificación forense, certificación de causa de muerte y notificación a familiares, conforme a la normatividad vigente.

Fuentes oficiales han indicado que cualquier información relacionada con el paradero de los restos del “Mencho” será comunicada por las vías institucionales correspondientes.

Resguardo y protocolos tras el operativo

La presencia de fuerzas de seguridad en la sede de la FEMDO forma parte de un esquema preventivo ante posibles reacciones derivadas del operativo federal.

Autoridades federales reiteraron que la situación se encuentra bajo control y que continúan las investigaciones relacionadas con la estructura delictiva del CJNG.

Mientras tanto, el Gobierno federal no ha emitido un comunicado específico sobre la disposición final de los restos ni sobre eventuales traslados.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.