Reforma con cortes viales por montaje de fin de año en el Ángel

Cierres viales en Paseo de la Reforma. Foto: @OVIAL

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de la CDMX informó que, debido a los preparativos de fin de año en el Ángel de la Independencia, se mantiene cerrada la circulación en Paseo de la Reforma con dirección al poniente, desde la Glorieta del Ahuehuete hasta la Diana Cazadora.

Foto: Cuartoscuro

Alternativas viales

En sentido contrario, hacia el oriente, solo un carril se encuentra afectado. Como alternativas viales, las autoridades recomendaron utilizar la Avenida Chapultepec y el Circuito Interior, por lo que se pide a los automovilistas tomar precauciones y anticipar sus traslados.

Foto: Cuartoscuro

CDMX celebrará el Fin de Año con la “fiesta electrónica más grande del mundo”

La semana pasada, el Gobierno de la Ciudad de México anunció a los artistas que se presentarán en el Ángel de la Independencia para celebrar el Fin de Año y la llegada de 2026. En esta ocasión, el cartel está conformado por algunos de los representantes más destacados de la escena de la música electrónica, tanto a nivel nacional como internacional.

Este año se presentarán MGMT (DJ set), Kavinsky (live), Arca (DJ set), VEL y Jehnny Beth. Además, también habrá talento nacional como Mariana BO, Ramiro Puente y 3BallMTY.



La “fiesta electrónica más grande del mundo” se llevará a cabo en Paseo de la Reforma, cerca de la base del Ángel de la Independencia, el próximo miércoles 31 de diciembre, en punto de las 18:00 horas.

