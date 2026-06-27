CDMX vive otra jornada de fuertes lluvias, granizo e inundaciones, alerta en 6 alcaldías
La Ciudad de México volvió a enfrentar una jornada complicada por las lluvias. La tormenta de este viernes dejó inundaciones, encharcamientos, caída de granizo, árboles derribados y afectaciones a la circulación, principalmente en la zona norte y poniente de la capital, mientras autoridades mantienen alerta naranja en una alcaldía y alerta amarilla en otras cinco.
Las precipitaciones comenzaron durante la tarde y estuvieron acompañadas por tormenta eléctrica y granizo de pequeño tamaño, lo que provocó problemas en distintas vialidades y movilización de cuerpos de emergencia.
Inundaciones, granizo y caída de árboles complican la tarde en CDMX
Uno de los puntos con mayores afectaciones fue la el norte de la capital en la Gustavo A. Madero, donde los encharcamientos redujeron la circulación vehicular.
En Azcapotzalco, la lluvia cayó con gran intensidad y estuvo acompañada por granizo y actividad eléctrica. Desde la Torre Latinoamericana fue posible observar las llamadas “cortinas de lluvia”, que cubrieron principalmente esa alcaldía, además de Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.
En el poniente de la ciudad también se reportó una importante caída de granizo. En la zona colindante entre Cuajimalpa y el municipio de Huixquilucan, Estado de México, calles y banquetas quedaron cubiertas por una capa blanca de hielo.
En Interlomas, la combinación de lluvia y granizo provocó una rápida acumulación de agua que dejó al menos un vehículo varado por la inundación.
Mientras tanto, en el Centro Histórico, la lluvia fue constante, aunque miles de aficionados permanecieron en el Zócalo para seguir el partido entre España y Uruguay.
La tormenta también provocó la caída de árboles.
En Azcapotzalco, un árbol seco de aproximadamente 10 metros cayó sobre cableado de fibra óptica, una acometida domiciliaria y un vehículo estacionado. No se reportaron personas lesionadas.
En Gustavo A. Madero, otro árbol de alrededor de 18 metros cayó sobre una acometida de gas LP, lo que generó una fuga que fue controlada por personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Además, hubo daños en cableado de fibra óptica, acometidas eléctricas y una camioneta estacionada, también sin personas lesionadas.
¿Qué alcaldías están en alerta por lluvias este viernes?
La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) mantiene activas las siguientes alertas:
Alerta Naranja
- Azcapotzalco
En esta demarcación se esperan lluvias de 30 a 49 milímetros, acompañadas de posible caída de granizo.
Alerta Amarilla
- Cuajimalpa
- Cuauhtémoc
- Gustavo A. Madero
- Miguel Hidalgo
- Venustiano Carranza
En estas alcaldías se pronostican lluvias de 15 a 29 milímetros, también con posible caída de granizo.
Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían provocar encharcamientos en vialidades y viviendas, inundaciones relevantes, además de caída de árboles, ramas y otros objetos.
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