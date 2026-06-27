CDMX vive otra jornada de fuertes lluvias, granizo e inundaciones, alerta en 6 alcaldías

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Las lluvias en CDMX causaron afectaciones en varios puntos. Foto: Cuartoscuro

La Ciudad de México volvió a enfrentar una jornada complicada por las lluvias. La tormenta de este viernes dejó inundaciones, encharcamientos, caída de granizo, árboles derribados y afectaciones a la circulación, principalmente en la zona norte y poniente de la capital, mientras autoridades mantienen alerta naranja en una alcaldía y alerta amarilla en otras cinco.

Las precipitaciones comenzaron durante la tarde y estuvieron acompañadas por tormenta eléctrica y granizo de pequeño tamaño, lo que provocó problemas en distintas vialidades y movilización de cuerpos de emergencia.

Inundaciones, granizo y caída de árboles complican la tarde en CDMX

Uno de los puntos con mayores afectaciones fue la el norte de la capital en la Gustavo A. Madero, donde los encharcamientos redujeron la circulación vehicular.

En Azcapotzalco, la lluvia cayó con gran intensidad y estuvo acompañada por granizo y actividad eléctrica. Desde la Torre Latinoamericana fue posible observar las llamadas “cortinas de lluvia”, que cubrieron principalmente esa alcaldía, además de Cuauhtémoc y Gustavo A. Madero.

⛈️#LLUVIA | 𝗖𝗢𝗥𝗧𝗜𝗡𝗔𝗦 𝗗𝗘 𝗟𝗟𝗨𝗩𝗜𝗔 𝗖𝗨𝗕𝗥𝗘𝗡 𝗦𝗘𝗖𝗧𝗢𝗥𝗘𝗦 𝗗𝗘𝗟 𝗖𝗘𝗡𝗧𝗥𝗢 𝗬 𝗡𝗢𝗥𝗧𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗗𝗠𝗫. | @webcamsdemexico



Así se ven desde la vista norte de la Torre Latinoamericana las bellas «cortinas de lluvia» que generan lluvia fuerte… pic.twitter.com/h47elKoNzN — Sismo Alerta Mexicana (@Sismoalertamex) June 26, 2026

En el poniente de la ciudad también se reportó una importante caída de granizo. En la zona colindante entre Cuajimalpa y el municipio de Huixquilucan, Estado de México, calles y banquetas quedaron cubiertas por una capa blanca de hielo.

No manches se vino la tormenta ⛈️ con granizo en Huixquilucan!! pic.twitter.com/ZnLhHcSucj — Mr. Salmon (@adayatomm) June 27, 2026

En Interlomas, la combinación de lluvia y granizo provocó una rápida acumulación de agua que dejó al menos un vehículo varado por la inundación.

#Reportando ⛈️ | Inundación severa en #Interlomas, #Huixquilucan. 🚨



⚠️🌊 La fuerte tormenta con granizo de esta tarde dejó severos acumulados de agua en la zona de Interlomas. La situación es crítica, donde el nivel del agua se elevó rápidamente, dejando al menos un automóvil… pic.twitter.com/PCn8smmSnb — SASSLA Clima (@SasslaClimaMx) June 27, 2026

Mientras tanto, en el Centro Histórico, la lluvia fue constante, aunque miles de aficionados permanecieron en el Zócalo para seguir el partido entre España y Uruguay.

A pesar de la lluvia, aficionados permanecen en el Fan Fest del Zócalo para seguir el partido entre Uruguay y España



El clima no es impedimento para continuar la fiesta mundialista



📹 @Reforma pic.twitter.com/kvjXftzxU8 — Manuel Lopez San Martin (@MLopezSanMartin) June 27, 2026

La tormenta también provocó la caída de árboles.

En Azcapotzalco, un árbol seco de aproximadamente 10 metros cayó sobre cableado de fibra óptica, una acometida domiciliaria y un vehículo estacionado. No se reportaron personas lesionadas.

En Gustavo A. Madero, otro árbol de alrededor de 18 metros cayó sobre una acometida de gas LP, lo que generó una fuga que fue controlada por personal de la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil. Además, hubo daños en cableado de fibra óptica, acometidas eléctricas y una camioneta estacionada, también sin personas lesionadas.

En José F. Gutiérrez y Otoño, col. Ángel Zimbrón, @AzcapotzalcoMx, se registró la caída de un árbol seco de 10 m de longitud y 40 cm de diámetro.



Al caer, causó afectaciones en una acometida domiciliaria, cableado de fibra óptica y daños menores en un vehículo particular; sin… pic.twitter.com/pk5qW6Nwje — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 27, 2026

¿Qué alcaldías están en alerta por lluvias este viernes?

La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil (SGIRPC) mantiene activas las siguientes alertas:

Alerta Naranja

Azcapotzalco

En esta demarcación se esperan lluvias de 30 a 49 milímetros, acompañadas de posible caída de granizo.

Alerta Amarilla

Cuajimalpa

Cuauhtémoc

Gustavo A. Madero

Miguel Hidalgo

Venustiano Carranza

En estas alcaldías se pronostican lluvias de 15 a 29 milímetros, también con posible caída de granizo.

Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo, para la tarde y noche del viernes 26/06/2026, en la demarcación: @AzcapotzalcoMx.



Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde… pic.twitter.com/6YYnn26cmF — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) June 27, 2026

Las autoridades advirtieron que las precipitaciones podrían provocar encharcamientos en vialidades y viviendas, inundaciones relevantes, además de caída de árboles, ramas y otros objetos.

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