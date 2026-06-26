Padres de normalistas de Ayotzinapa encabezan las movilizaciones en CDMX este 26 de junio

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Movilizaciones en CDMX este 26 de junio.

Este viernes 26 de junio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizarán padres de los 43 normalistas desaparecidos de Ayotzinapa.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este viernes 26 de junio, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/PWkJrBlQLL — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 26, 2026

En total, están previstas:

1 marcha

4 concentraciones

1 rodada ciclistas

1 rodada en patines

16 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Marcha de familiares de los 43 normalistas de Ayotzinapa

La principal movilización del día será encabezada por madres y padres de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Detalles

Hora: 16:00 horas.

16:00 horas. Punto de partida: Ángel de la Independencia.

Ángel de la Independencia. Destino: Hemiciclo a Juárez.

Hemiciclo a Juárez. Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Asistencia estimada: 400 personas.

Motivo

La movilización forma parte de la acción denominada “141 Acción Global por Ayotzinapa y México”, mediante la cual los familiares exigirán verdad, justicia y castigo para los responsables de la desaparición de los estudiantes normalistas.

Posibles afectaciones

Se esperan cierres parciales o totales sobre:

Paseo de la Reforma.

Avenida Juárez.

Eje Central Lázaro Cárdenas (en inmediaciones del Hemiciclo a Juárez).

Concentraciones programadas

Movimiento Franciscano

Hora: 05:00 horas.

05:00 horas. Lugar: Estación Allende de la Línea 2 del Metro.

Estación Allende de la Línea 2 del Metro. Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Asistencia estimada: 30 personas.

Motivo

Solicitar la devolución inmediata de animales que permanecen bajo resguardo de las autoridades tras el desalojo del Refugio Franciscano.

Colectivo “Haz Valer Mi Libertad”

Hora: 09:00 horas.

09:00 horas. Lugar: Estela de Luz.

Estela de Luz. Alcaldía: Miguel Hidalgo.

Miguel Hidalgo. Asistencia estimada: 60 personas.

Motivo

Conmemoración del Día Internacional en Apoyo a las Víctimas de la Tortura para exigir justicia, reparación integral y el combate a la impunidad.

Laboratorio 4:20

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Avenida Chapultepec y Amberes, colonia Juárez.

Avenida Chapultepec y Amberes, colonia Juárez. Alcaldía: Cuauhtémoc.

Cuauhtémoc. Asistencia estimada: 30 personas.

Motivo

Jornada de recolección de firmas, difusión sobre derechos de personas consumidoras de cannabis y actividades de reducción de riesgos.

Liberum A.C.

Horario: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Centro de Coyoacán.

Centro de Coyoacán. Alcaldía: Coyoacán.

Coyoacán. Asistencia estimada: 5 personas.

Motivo

Entrega de información para generar conciencia sobre el bienestar animal, el consumo responsable y el cuidado del medio ambiente.

Otras actividades que podrían generar afectaciones

Rodada ciclista

Chirimixquic’s Bike

Hora: 18:15 horas.

18:15 horas. Salida: Reloj de Tecómitl, Milpa Alta.

Reloj de Tecómitl, Milpa Alta. Destino: Santa Ana Tlacotenco, Estado de México.

Santa Ana Tlacotenco, Estado de México. Asistencia estimada: 25 ciclistas.

Rodada en patines

Beta Rollers

Hora: 19:00 horas.

19:00 horas. Salida: Palacio de Bellas Artes.

Palacio de Bellas Artes. Destino: Por definir.

Por definir. Asistencia estimada: 35 participantes.

Eventos con alta concentración de personas

Aunque no se consideran manifestaciones, estos eventos podrían incrementar la carga vehicular en sus alrededores.

Fan Fest GAM

Hora: 15:00 horas.

15:00 horas. Lugar: Explanada de la Alcaldía Gustavo A. Madero.

Explanada de la Alcaldía Gustavo A. Madero. Aforo estimado: 7,000 personas.

Obra “El Rey León”

Hora: 20:30 horas.

20:30 horas. Lugar: Teatro Telcel.

Teatro Telcel. Alcaldía: Miguel Hidalgo.

Miguel Hidalgo. Aforo estimado: 1,400 asistentes.

Alternativas viales

Ante las movilizaciones previstas, las autoridades y automovilistas pueden considerar las siguientes rutas alternas:

Por la marcha sobre Paseo de la Reforma

Circuito Interior.

Avenida Chapultepec.

Eje 1 Norte.

Fray Servando Teresa de Mier.

Viaducto Miguel Alemán.

José María Izazaga.

Doctor Río de la Loza.

En la zona de Avenida Juárez y Centro Histórico

Eje 1 Norte.

Eje 1 Oriente.

Congreso de la Unión.

Circunvalación.

Avenida Hidalgo (dependiendo de los cierres).

Balderas.

Zona Chapultepec y colonia Juárez

Circuito Interior.

Insurgentes Sur y Norte.

Sevilla.

Sonora.

Monterrey.

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