Decretan suspensión de clases y home office en dependencias de la CDMX este martes 30 junio por partido de México

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Suspensión de clases en la CDMX. Foto: Cuartoscuro

En la Ciudad de México (CDMX) se suspenderán las clases el próximo 30 de junio por el partido de la Selección Mexicana en los dieciseisavos de final del Mundial; también se promueve la implementación del “home office” en dependencias de gobierno.

La medida se confirmó este viernes 26 de junio a través de una publicación en el Diario Oficial de la Federación (DOF).

Suspensión de clases en la CDMX por partido de la Selección Mexicana

Al igual que en los partidos anteriores de la Selección en el Mundial, el Gobierno Federal publicó un decreto en el DOF con el que se suspenden las clases el próximo 30 de junio en escuelas públicas y privadas de la Ciudad de México de educación preescolar, primaria, secundaria, normal.

Tampoco habrá actividades en instituciones para la formación de maestras y maestros de educación básica del Sistema Educativo Nacional, así como en las instituciones de educación media superior y superior dependientes de la Secretaría de Educación Pública (SEP).

Esta medida busca mejorar la movilidad en la capital del país, ya sea de los aficionados que asistirán al Estadio Azteca o a los diferentes espacios en los que se transmitirá el partido en pantallas gigantes, como el Fan Fest del Zócalo.

Home office en dependencias de gobierno; empresas también podrán aplicar trabajo a distancia.

El decreto en el DOF también menciona que se dará prioridad a la implementación de esquemas de trabajo a distancia en dependencias de gobierno, con algunas excepciones, como el sector salud, las actividades ligadas a la seguridad y la atención de emergencias.

A las empresas del sector privado se les pide que otorguen facilidades para la implementación del “home office” aunque no están obligadas a hacerlo.

¿Contra quién jugará México en los dieciseisavos de final?

México tiene asegurado su lugar asegurado en los dieciseisavos de final del Mundial, pero aún falta por definir a su rival. De acuerdo a las proyecciones más recientes, lo más probable es que la Selección enfrente a Escocia o Ecuador el próximo 30 de junio en la cancha del Estadio Ciudad de México.

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