Marcha LGBT+ 2026 en CDMX : ruta, horario y calles cerradas

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Marcha de la comunidad LGBT en la CDMX. Foto: Cuartoscuro/Archivo

Este sábado 27 de junio se realizará la Marcha del Orgullo LGBT en la Ciudad de México. En Unotv.com te compartimos la ruta del contingente, horarios, calles cerradas y recomendaciones generales para los asistentes a esta manifestación que lucha por los derechos y libertades de la comunidad.

Ruta de la Marcha LGBT 2026 en la CDMX

Como es tradición año con año, los integrantes de la comunidad LGBT se reunirán en el Ángel de la Independencia. En la edición 2026 los contingentes se irán acomodando en Paseo de Reforma, comenzando a la altura de Génova y hasta la Diana Cazadora.

Los organizadores invitan a todos los interesados a reunirse este sábado 27 de mayo a partir de las 10:00 horas en la Glorieta del Ángel. La marcha seguirá por Reforma hasta llegar a Av. Juárez; posteriormente, tomará Eje Central para llegar a la Av. 5 de Mayo y de ahí hasta el Zócalo.

Alternativas viales

Como cada año, se prevé que la zona de Reforma en dirección al centro quede afectada gran parte del tiempo, por lo que se recomienda:

Eje 1 Norte

Eje 1 Oriente

José María Izazaga

Fray Servando

Avenida Chapultepec

Circuito Interior

¿La marcha LGBT 2026 llegará hasta el Zócalo?

A diferencia de ediciones pasadas, este año la Ciudad de México es una de las sedes del Mundial y en el Centro Histórico se realiza el Fan Fest. Los organizadores de la marcha han exigido al Gobierno capitalino que les permitan llegar hasta el Zócalo.

“Nos cerraron puertas, nos negaron derechos, nos expulsaron de espacios públicos. También nos negaron el corazón político de este país. Pero en 1999 llegamos al Zócalo. No fue un regalo. No fue una concesión. Fue una conquista de miles de personas que marcharon antes que nosotres (sic); de quienes resistieron el rechazo, la violencia y el silencio para abrir camino”.

También se les pide que quiten un escenario que instalaron sobre Eje Central, a la altura de 5 de mayo y Madero, ya que obstruye el paso de la marcha y entorpece la llegada al Zócalo.

César Cravioto, secretario de Gobierno de la Ciudad de México, comentó que este año el escenario principal del cierre se instalará en el Eje Central y no se les negará el acceso al Zócalo, ya que podrán entrar como cualquier aficionado que asiste al Fan Fest.

¿Cómo llegar a la marcha LGBT 2026 en la CDMX

Si piensas ir a la marcha LGBT 2026 en la CDMX, se recomienda evitar el uso del automóvil y optar por el transporte público.

Metro

Estaciones Insurgentes y Sevilla de la Línea 1; desde ahí se puede llegar caminando al Ángel

Metrobús

Estaciones El Ángel (Linea 7) y Hamburgo (Líneas 1 y 7); se recomienda estar al pendiente ante posibles cierres viales en Reforma durante el desarrollo de la marcha

Ecobici

Otra opción es utilizar el sistema de Ecobici, aunque debido a la gran cantidad de personas que se darán cita es posible que no haya disponibilidad de bicicletas

Recomendaciones para los asistentes a la marcha

Llevar agua para mantenerse hidratado

Usar bloqueador solar

Usar ropa y calzado cómodos

Llevar paraguas o impermeable

Cargar el celular y, de ser posible, llevar una batería portátil

Comer algo antes de salir

Cuidar las pertenencias

No tirar basura

Dejar a las mascotas en casa

Llevar una bandera, pancarta lona o mensaje en apoyo a la comunidad LGBT

A los participantes se les recuerda que en esta edición también habrá un “tramo de silencio”, entre la Glorieta de las Mujeres que Luchan y el Antimonumento de los 43. Durante este trayecto todos deberán permanecer en silencio para recordar a los miembros de la comunidad LGBT, que han sido víctimas de crímenes de odio, y a los desaparecidos.

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