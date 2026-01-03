Mapa muestra dónde se percibió más el sismo en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Foto: Cuartoscuro | Archivo

El sismo del 2 de enero de 2026, con epicentro en San Marcos, Guerrero, fue perceptible en la Ciudad de México; sin embargo, no con la misma intensidad, según revela el grupo de Ingeniería Sísmica de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

A través de su cuenta de X, el grupo de trabajo de investigadores compartió un mapa en donde mostró la intensidad con la que se sintió el sismo la mañana de este viernes 2 de enero, que, hasta el momento, ha dejado 2 muertos.

¿Dónde se sintió más el sismo en la Ciudad de México?

De acuerdo con el mapa, el sismo se sintió, con intensidad moderada, en:

Iztapalapa

Xochimilco

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Cuauhtémoc

Álvaro Obregón

Benito Juárez

Tlalpan

Mientras que, con leve intensidad, el mapa marca zona de:

Azcapotzalco

Tláhuac

El sismo del 2 de enero de 2026

Minutos antes de las 8 de la mañana, se activó la alerta sísmica ante el temblor de magnitud 6.5 con epicentro en San Marcos, Guerrero, confirmó el Sismológico Nacional.

Producto del movimiento, se reportaron daños en casas e inmuebles de Guerrero, en donde, además, murió una mujer tras colapsarse el techo de su vivienda. Mientras que, en la Ciudad de México, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, reportó 12 lesionados y la caída de árboles y postes; así como afectaciones en el suministro de la energía eléctrica.

Además, destacó que “se evalúan 2 estructuras por riesgo de colapso, y de manera preventiva se inspeccionan 34 edificios y 5 casas habitación”.

Tras el sismo de las 7:58 de la mañana, hora del centro de México, hasta las 5:00 de la tarde se han registrado 816 réplicas, la más grande ha sido de magnitud 4.7.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.