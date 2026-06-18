CNTE y múltiples colectivos encabezan las movilizaciones en CDMX este 18 de junio

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Movilizaciones en CDMX este 18 de junio. Foto; Cuartoscuro.

Este jueves 18 de junio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. Las más relevantes son las que realizarán la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y múltiples colectivos.

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este jueves 18 de junio, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMsx6i pic.twitter.com/2JkBpDeKtU — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 18, 2026

En total, están previstas:

11 concentraciones

1 cita agendada

2 rodadas ciclistas

15 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

Principales concentraciones y manifestaciones

Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE)

Horario: Durante el día.

Durante el día. Lugar: Por definir.

Por definir. Demanda: Derogación de la Ley del ISSSTE 2007, revisión de la reforma educativa, mejoras salariales y laborales, así como mayor presupuesto para educación y seguridad social.

Derogación de la Ley del ISSSTE 2007, revisión de la reforma educativa, mejoras salariales y laborales, así como mayor presupuesto para educación y seguridad social. Aforo estimado: 1,000 personas.

Posibles afectaciones:

Dependiendo del punto que determinen sus dirigentes, podrían registrarse cierres o bloqueos en vialidades principales.

Unión de la Juventud Revolucionaria de México

Hora: 09:00 horas.

09:00 horas. Lugar: Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, colonia Doctores.

Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, colonia Doctores. Demanda: Liberación de un activista detenido y cese de la criminalización de activistas.

Liberación de un activista detenido y cese de la criminalización de activistas. Aforo estimado: 70 personas.

Posibles afectaciones:

Eje Central y avenidas cercanas a la Fiscalía.

Colectivo en Defensa de la Casa del Poeta Ramón López Velarde

Hora: 10:00 horas.

10:00 horas. Lugar: Fundación Casa del Poeta, colonia Roma Norte.

Fundación Casa del Poeta, colonia Roma Norte. Demanda: Preservación de la vocación cultural y literaria del inmueble.

Preservación de la vocación cultural y literaria del inmueble. Aforo estimado: 50 personas.

Laboratorio 4:20

Hora: 12:00 horas.

12:00 horas. Lugar: Avenida Chapultepec y Amberes, colonia Juárez.

Avenida Chapultepec y Amberes, colonia Juárez. Actividad: Jornada de difusión sobre derechos y legislación en materia cannábica.

Jornada de difusión sobre derechos y legislación en materia cannábica. Aforo estimado: 30 personas.

Posibles afectaciones:

Avenida Chapultepec y calles aledañas de la Zona Rosa.

Ecos de Esperanza

Hora: 12:30 horas.

12:30 horas. Lugar: Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco.

Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Actividad: Jornada de acompañamiento a familias buscadoras.

Jornada de acompañamiento a familias buscadoras. Aforo estimado: 100 personas.

Libres y Combativas MX

Hora: 13:00 horas.

13:00 horas. Lugar: Oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Centro Histórico.

Oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP), Centro Histórico. Demanda: Respeto a los derechos de mujeres trans y cese de actos discriminatorios.

Respeto a los derechos de mujeres trans y cese de actos discriminatorios. Aforo estimado: 60 personas.

Posibles afectaciones:

Calles del Centro Histórico, especialmente en el perímetro de Donceles.

Colectivo “Lleca Escuchando la Calle”

Hora: 14:00 horas.

14:00 horas. Lugar: Secretaría de Gobernación (Segob), colonia Juárez.

Secretaría de Gobernación (Segob), colonia Juárez. Demanda: Atención a demandas relacionadas con derechos de personas trans y grupos vulnerables.

Atención a demandas relacionadas con derechos de personas trans y grupos vulnerables. Aforo estimado: 100 personas.

Posibles afectaciones:

Abraham González, Bucareli y vialidades cercanas.

Fundación Freedom Souls Kids & Paws

Hora: 14:00 horas.

14:00 horas. Lugar: Escuela Superior de Medicina del IPN, Santo Tomás.

Escuela Superior de Medicina del IPN, Santo Tomás. Demanda: Entrega de conejos utilizados en investigación a rescatistas y adoptantes.

Entrega de conejos utilizados en investigación a rescatistas y adoptantes. Aforo estimado: 60 personas.

Concentraciones vespertinas

Colectivos de Familias Buscadoras

Hora: 17:00 horas.

17:00 horas. Lugar: Glorieta del Ahuehuete, Paseo de la Reforma.

Glorieta del Ahuehuete, Paseo de la Reforma. Evento: “Cascaritas por la Memoria de Nuestros Desaparecidos”.

“Cascaritas por la Memoria de Nuestros Desaparecidos”. Objetivo: Visibilizar la problemática de personas desaparecidas y exigir el cese de la criminalización de familias buscadoras.

Visibilizar la problemática de personas desaparecidas y exigir el cese de la criminalización de familias buscadoras. Aforo estimado: 150 personas.

Posibles afectaciones:

Paseo de la Reforma, particularmente en el tramo entre la Glorieta del Ahuehuete y el Ángel de la Independencia.

Comité de Apoyo al Refugio Franciscano

Hora: 17:00 horas.

17:00 horas. Lugar: Ángel de la Independencia.

Ángel de la Independencia. Actividad: Jornada informativa sobre situación de animales rescatados.

Jornada informativa sobre situación de animales rescatados. Aforo estimado: 60 personas.

Posibles afectaciones:

Paseo de la Reforma.

Comunidad Indígena Otomí Residente en la Ciudad de México

Hora: 17:30 horas.

17:30 horas. Lugar: Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), alcaldía Benito Juárez.

Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas (INPI), alcaldía Benito Juárez. Demanda: Rechazo a proyectos que consideran lesivos para pueblos originarios y denuncia de problemáticas territoriales.

Rechazo a proyectos que consideran lesivos para pueblos originarios y denuncia de problemáticas territoriales. Aforo estimado: 40 personas.

Plantones y citas programadas

Juzgadores Federales Cesados en 2025

Actividad: Gestión y seguimiento de demandas laborales.

Gestión y seguimiento de demandas laborales. Lugar: Tribunal de Disciplina Judicial, colonia Tizapán San Ángel.

Tribunal de Disciplina Judicial, colonia Tizapán San Ángel. Horario: Durante el día.

Durante el día. Aforo estimado: 40 personas.

Rodadas ciclistas programadas

Colibrí Benito Juárez

Hora de salida: 17:45 horas.

17:45 horas. Puntos de reunión: Benito Juárez. Coyoacán. Iztapalapa.

Destinos: Plaza de los Arcángeles, San Ángel. Ángel de la Independencia.

Aforo estimado: 25 participantes.

Rueda Libre

Hora de salida: 19:45 horas.

19:45 horas. Salida: Calzada Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc.

Calzada Ermita Iztapalapa y Cuauhtémoc. Destino: Mirador Fuentes Brotantes, Tlalpan.

Mirador Fuentes Brotantes, Tlalpan. Aforo estimado: 25 participantes.

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