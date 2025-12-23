GENERANDO AUDIO...

Abortos espontáneos podrían tener explicación. Foto: Getty images

Los abortos espontáneos recurrentes que sufren las mujeres podrían estar relacionados con un problema metabólico que afecta su capacidad para mantener un embarazo, según un nuevo estudio piloto.

Los análisis de sangre de mujeres que habían sufrido dos o más pérdidas consecutivas mostraron que sus cuerpos podrían presentar diferencias en la forma en que procesan la vitamina B3 (niacina), de acuerdo con investigadores que publicaron los resultados en la revista Human Reproduction.

“Cada aborto espontáneo es desgarrador”, señaló en un comunicado el investigador principal Harmut Cuny, investigador postdoctoral senior del Instituto de Investigación Cardíaca Victor Chang, en Sídney. “Nuestro objetivo es entender la biología detrás de ellas, para que con el tiempo menos familias tengan que pasar por tal pérdida”.

Aproximadamente 1 de cada 50 parejas que intentan concebir experimenta abortos espontáneos recurrentes, según datos de contexto citados por los investigadores.

Vitamina B3 y el NAD: el posible vínculo con abortos espontáneos

Estos problemas podrían estar relacionados con la nicotinamida adenina dinucleótido (NAD), un compuesto bioquímico que se forma a partir de la descomposición de la vitamina B3, indicaron los especialistas.

Estudios previos en ratones mostraron que niveles bajos de NAD pueden provocar defectos congénitos y abortos espontáneos, efectos que en esos modelos se lograron prevenir mediante la administración de suplementos de vitamina B3.

El NAD participa en múltiples procesos biológicos esenciales durante el embarazo, entre ellos el metabolismo energético celular y la reparación del ADN.

Para este nuevo estudio, los investigadores compararon a 88 mujeres de entre 20 y 40 años, de las cuales 37 tenían antecedentes de abortos espontáneos recurrentes.

Los análisis sanguíneos revelaron cambios específicos en tres metabolitos relacionados con el NAD en las mujeres que habían experimentado pérdidas repetidas.

No obstante, estas diferencias se observaron tanto en mujeres que consumían suplementos de vitamina B3 como en aquellas que no lo hacían, lo que sugiere la existencia de un desequilibrio metabólico más profundo.

En lugar de que los niveles de NAD sean simplemente bajos, los investigadores plantean que los cambios en la forma en que el organismo metaboliza la vitamina B3 podrían desempeñar un papel clave.

A partir de este estudio piloto, el equipo iniciará un proyecto de investigación de tres años para analizar biomarcadores relacionados con el NAD que permitan identificar un mayor riesgo de aborto espontáneo, así como evaluar si los suplementos u otras intervenciones podrían reducirlo.

“Existe una necesidad no satisfecha de biomarcadores que permitan identificar a mujeres en riesgo de aborto espontáneo para posibilitar una intervención temprana antes de la concepción y durante el embarazo inicial”, escribió el equipo en su artículo.

“Dado el papel esencial del NAD en el desarrollo embrionario, una investigación adicional sobre este compuesto y sus metabolitos mejorará la comprensión de estrategias de intervención preventiva”, concluyeron los investigadores.

Dennis Thompson

c 2025 HealthDay.

