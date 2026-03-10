Sigue búsqueda de dos trabajadores en edificio derrumbado: Protección Civil

GENERANDO AUDIO...

Edificio tenía daños desde los sismos de 1985 y 2017. FOTO: Cuartoscuro

Dos trabajadores permanecen desaparecidos tras el derrumbe de un edificio en demolición ocurrido la tarde de este lunes en calzada de San Antonio Abad 124, en la colonia Tránsito, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México. Autoridades capitalinas mantienen un operativo de búsqueda entre los escombros.

El inmueble colapsó mientras se realizaban trabajos de demolición por particulares. De acuerdo con autoridades, en el lugar había cuatro trabajadores: uno fue rescatado con vida y trasladado al hospital Rubén Leñero, otro fue localizado sin vida, y continúan las labores para ubicar a dos personas más.

La secretaria de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil, Myriam Urzúa, informó que los equipos de emergencia trabajan sin descanso para localizar a los trabajadores atrapados, indicó que las labores continuarán durante la noche, ya que se cuenta con iluminación suficiente dentro de la zona del derrumbe.

“Tenemos dos trabajadores que no hemos podido encontrar; estamos trabajando a marcha forzada, no estamos dejando ni un minuto de entrar y sacar escombros”, señaló la funcionaria.

Urzúa explicó que las brigadas realizan el retiro de escombros de manera manual para poder acceder a zonas donde podrían encontrarse las víctimas.

En el sitio participan más de 250 elementos de distintas dependencias, entre ellas Protección Civil de la CDMX, el Heroico Cuerpo de Bomberos, ERUM, la Secretaría de Seguridad Ciudadana, Sedena y Marina, además de binomios caninos especializados en búsqueda de personas.

Revisan permisos de demolición y empresa responsable

Urzúa informó que la empresa encargada de los trabajos es Desarrolladora Metropolitana (DeMet), dedicada a labores de demolición.

Las autoridades capitalinas ya revisan si la compañía contaba con todos los permisos y cumplía con la normativa para realizar estos trabajos.

“La empresa ya llegó, ya se está viendo con ella todo el tema de los permisos que tenían y si acaso cumplía con toda la reglamentación”, explicó la funcionaria.

También se informó que los familiares de los trabajadores son atendidos por la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAVI).

Edificio tenía daños desde los sismos de 1985 y 2017

De acuerdo con Protección Civil, el inmueble tenía entre 50 y 60 años de antigüedad y había sufrido afectaciones desde el sismo de 1985.

Tras el sismo de 2017, los daños fueron mayores, por lo que se solicitó a los propietarios iniciar su demolición. Los permisos para el proceso fueron otorgados a finales de octubre, mientras que los trabajos comenzaron entre diciembre y enero.

Autoridades indicaron que en el predio existe un proyecto de construcción futuro, pero por ahora las labores se concentran en localizar a los trabajadores desaparecidos.

