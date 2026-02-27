Choque de autobús de peregrinos en Constituyentes deja al menos 10 lesionados

GENERANDO AUDIO...

Autobús de peregrinos choca; reportan 10 lesionados. Foto: Archivo/Cuartoscuro

Al menos 10 peregrinos originarios de Toluca resultaron lesionados tras el choque del autobús en el que viajaban de regreso a sus hogares, luego de visitar la Basílica de Guadalupe, el accidente ocurrió sobre Avenida Constituyentes, a la altura de la colonia San Miguel Chapultepec, en la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

Al sitio acudieron paramédicos de la Cruz Roja Mexicana, quienes brindaron atención prehospitalaria a los afectados. La mayoría presentó golpes y lesiones que no ponen en riesgo la vida, aunque fueron valorados en el lugar y algunos trasladados para una revisión más detallada.

Camión impacta a vehículo de carga descompuesto

De acuerdo con los primeros reportes, una camioneta de tres y media toneladas, con matrícula KV3124A, se encontraba descompuesta sobre la vialidad cuando el autobús de peregrinos, con placas 719RK5, la impactó por la parte trasera.

El percance provocó daños materiales considerables en ambas unidades, así como afectaciones a la circulación en uno de los principales accesos viales de la capital.

Implementan dispositivo de seguridad

Tras el accidente, autoridades capitalinas implementaron un dispositivo de seguridad y vialidad para agilizar el tránsito y prevenir nuevos incidentes en la zona.

Elementos de seguridad exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones, debido a la reducción de carriles y las maniobras de atención a los lesionados y retiro de las unidades involucradas.

Hasta el momento, no se ha informado sobre personas fallecidas, y las autoridades continúan con las investigaciones para determinar las causas exactas del accidente.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.