Fuerte video: hombre se arroja de globo aerostático en llamas; familia iba a bordo

GENERANDO AUDIO...

El globo aerostático tenía poco tiempo de haber despegado. Foto: AFP

Un globo aerostático se incendió en pleno vuelo en el estado de Santa Catarina, Brasil, dejando al menos ocho personas muertas y 13 heridas, según reportes locales. El incidente quedó grabado en video y muestra el momento en que un hombre se arroja desde varios metros de altura para intentar salvar su vida.

De acuerdo con la información preliminar, a bordo viajaban 21 personas cuando, pocos minutos después del despegue, el globo comenzó a arder por causas que aún no han sido determinadas.

El incendio comenzó a pocos metros de altura

Advertencia; el siguiente material contiene imágenes sensibles. Se recomienda discreción:

Los hechos ocurrieron esta semana y son investigados por autoridades brasileñas para esclarecer el origen del fuego y determinar si la aeronave cumplía con las medidas de seguridad requeridas.

En los videos difundidos en redes sociales se observan distintos ángulos de la tragedia. El globo apenas había iniciado el ascenso cuando uno de sus costados comenzó a incendiarse, generando alarma entre quienes observaban desde tierra.

Las imágenes captan el momento en que una persona se lanza al vacío en medio del pánico, mientras las llamas se expanden rápidamente por la estructura.

Ocho fallecidos y 13 heridos en incendio de globo aerostático

Servicios de emergencia acudieron al lugar y confirmaron la muerte de ocho personas. De manera preliminar, se informó que las víctimas pertenecían a una misma familia, aunque las autoridades mantienen en reserva sus identidades por respeto a sus allegados.

Los 13 sobrevivientes resultaron con heridas de diversa gravedad; hasta ahora no se ha detallado públicamente el estado de salud individual de cada uno.

Investigación en curso

Las autoridades continúan con las diligencias para establecer qué provocó el incendio y si el operador contaba con los permisos y protocolos de seguridad necesarios para realizar el vuelo.

El caso ha generado conmoción en Brasil debido a la magnitud del siniestro y a la difusión de los videos que documentan los momentos previos y posteriores al incendio.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.