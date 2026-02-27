Confirman muerte de estadounidense en lancha interceptada en Cuba

GENERANDO AUDIO...

Un alto funcionario de Estados Unidos habría confirmado la muerte de un ciudadano estadounidense en la lancha interceptada en Cuba, mientras que un segundo se encuentra herido, reportó la AFP.

“Al menos dos personas (a bordo de la lancha) eran ciudadanos estadounidenses, una ha fallecido y la otra está herida”, declaró el alto funcionario bajo anonimato.

Además, informó también que el “propietario de la embarcación declaró que ésta había sido robada por un empleado”.

EE. UU. está dispuesto “a cooperar” en investigación: Cuba

El Gobierno de Cuba afirmó que Washington “ha mostrado disposición a cooperar” en la investigación del incidente en el que cuatro tripulantes de una lancha proveniente de Estados Unidos murieron en un tiroteo con guardacostas de la isla.

“Las autoridades del Gobierno estadounidense se han mostrado dispuestas a cooperar para esclarecer estos lamentables hechos”, declaró a la prensa el vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío.

De acuerdo con el funcionario cubano, “desde el primer momento” tras el enfrentamiento, La Habana “ha mantenido comunicación con el Departamento de Estado y el Servicio de Guardacostas” de Estados Unidos.

Además, destacó que las autoridades de Cuba están dispuestas a intercambiar información sobre la situación que ya está siendo investigada.

“El Gobierno cubano tiene disposición a intercambiar con el estadounidense sobre este hecho… está en curso un proceso investigativo para esclarecer los hechos con todo rigor”, vicecanciller cubano, Carlos Fernández de Cossío.

El incidente dejó en total siete heridos, seis de ellos tripulantes de la lancha interceptada.

El vicemiministro dio a conocer el jueves una lista de las 10 personas que viajaban abordo de la embarcación.

