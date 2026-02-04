INCIFO: una bomba de tiempo

GENERANDO AUDIO...

Personas denuncian que no hay suficiente espacio para los cuerpos que se encuentran en el Instituto de Ciencias Forenses de la Ciudad de México (INCIFO). Pero además señalan que hay un mal uso de los cadáveres.

No hay espacio para los cuerpos en el INCIFO

De acuerdo con una denuncia anónima, no hay suficiente espacio para los cuerpos que están dentro de las instalaciones del INCIFO, pero también que hay un mal uso de los cadáveres, ya que los apilan uno sobre otro.

Todo esto porque, según esta persona anónima, el actual director del Instituto tomó la decisión de que los cuerpos no se fueran a la fosa común y se quedaran ahí.

“Esta situación, por protocolo, no debería ser así, ya que están en condición de desconocidos y tendrían que tener un tratamiento especial. Sin embargo, los tienen amontonados, en un estado de descomposición bastante avanzado, en condiciones precarias y con un mal manejo de los cuerpos“, indicó la persona denunciante.

Y agrega que las cámaras de refrigeración están saturadas, y los espacios destinados para las personas que llegan en calidad de desaparecidas son insuficientes.

“Ya no caben. Cuando se entra a las cámaras, hay que pasar por encima de toda la mancha hemática y de los líquidos que se generan post mortem. Insisto: las condiciones de salubridad son una bomba de tiempo”, añade.

Denuncian falta de espacio para cuerpos en el INCIFO. Foto: Cuartoscuro

Trabajadores del INCIFO se sienten rebasados

Por otra parte, un perito en materia forense reconoce que esta no es la mejor forma de tratar los cadáveres en espera de ser identificados. Estas experiencias, las condiciones de trabajo y la gravedad de los casos han llevado a que quienes trabajan en el INCIFO se sientan rebasados, como lo denunció en sus redes sociales Jorge Luis Olivares, médico forense desde hace 14 años.

“Tengo pesadillas, emocionalmente no estoy bien. Yo creo que por eso han visto que como que tengo mi cara cansada. Se los aclaro: nunca me había pasado algo así. Ya estoy a un mes de cumplir 14 años en esta hermosa profesión y vocación que es ser médico forense, pero creo que ya me cansé de ver tanta atrocidad“, señaló.

A pesar de la capacitación que los involucrados en investigaciones forenses han recibido, los casos que llegan a esta institución requieren de atención emocional y psicológica constante.

Cámaras de refrigeración están saturadas y no se aplican protocolos

La denuncia anónima hecha a UNO TV revela que las cámaras de refrigeración del INCIFO están saturadas. Además, señalan que no se han aplicado los protocolos necesarios para el tratamiento de las personas que están en espera de ser identificadas.

“Bueno, al mirar los videos uno queda pasmado. Y no hablamos de una supuesta saturación de cadáveres, sino realmente estamos presentes ante una gran saturación de cadáveres. Y la primera cuestión es: ¿dónde queda la dignidad y el respeto hacia el cadáver?“, comenta Raquel Vázquez García, perito en materia forense.

Mientras que la denuncia anónima indica que los cuerpos son muchísimos, que incluso ya se perdió la cuenta. Por esto explica que lo ideal, conforme al protocolo, es que, una vez que no exista identificación por parte de un familiar directo o indirecto, se inicie un proceso para que el cuerpo sea enviado, en calidad de desconocido, a la fosa común.

“Esto no es como que ‘lo avientan a un agujero ahí en el panteón’; tiene un tratamiento. Al ingresar a la fosa común, los cuerpos van etiquetados con características específicas, porque esto ayuda a que, por ejemplo, las madres buscadoras que tratan de localizar a sus familiares tengan la oportunidad de saber si su hijo está en calidad de desconocido en una fosa común. ¿Qué pasa ahora? Que, como todos los cuerpos están contaminados y no se siguieron los protocolos adecuados, muchos de estos casos no sabemos si se van a ir o qué les van a hacer“, agrega Raquel Vázquez.

Familiares dicen que cuerpos han recibido tratos indignos

Los familiares de personas siniestradas o desaparecidas que buscan a sus seres queridos en el Instituto de Ciencias Forenses han señalado tratos indignos hacia los cadáveres.

“Pues se les tiene que hacer estudio de antropología humana, ¿no?, forense, toda su odontología, su antropología. Pero, pues, la falta de recursos humanos y materiales hacía imposible que se hicieran estos protocolos, que se llevaran a cabo. Y, pues, aunado a eso, firmaron un convenio con el INE para que mediante las huellas dactilares también se les pudiera dar identidad a las personas que ingresan, ¿no?, a este instituto, desgraciadamente sin vida. Sin embargo, pues esto tiene poco tiempo. El convenio con el INE tiene poco tiempo. Si el convenio del INE se hubiera hecho años atrás, pues evidentemente las malas praxis hacen que mucha gente que estaba sin vida se fuera a la fosa común sin ser previamente identificada“, indica Jaqueline Palmeros, madre buscadora del Colectivo Una Luz en el Camino.

Cabe señalar que la Ley General de Salud contempla, entre otras cosas, la manipulación adecuada de los cuerpos.

“Así es, si hablamos desde una Ley General de Salud, y si hablamos de los protocolos que marca la justicia, la Fiscalía General de Justicia, como la Fiscalía de la Ciudad de México o una fiscalía estatal, siempre va a hablar de una dignificación de cadáver. Siempre, siempre se habla de una dignificación de cadáver. Y al ver los videos que están expuestos, hablamos de que no hay ni respeto ni dignidad por las personas que están ahí. Al contrario, estamos hablando de un riesgo sumamente, o más bien, podríamos decir, altamente riesgoso para el personal que trabaja ahí, tanto médicos como personal de diferentes áreas que pueda trabajar en el INCIFO“, dice Raquel Vázquez García.

Riesgos para la salud de los trabajadores forenses

Convivir y respirar el olor que emanan estos cuerpos implica serios riesgos para la salud, por su alto contenido en gases tóxicos y microorganismos en descomposición que afectan las vías respiratorias y el ambiente en general.

“Ya salió una supervisión por parte de salubridad porque el olor es insoportable; llega hasta una cuadra alrededor del INCIFO. Esto también implica que los trabajadores del instituto no cuentan con condiciones laborales adecuadas. Se están violando los derechos humanos, no solo de los cadáveres, sino también de las personas y sus familias. Los trabajadores están siendo víctimas indirectas de esta situación“, aseguró la denuncia anónima.

Los fluidos que desprenden estos cuerpos ponen en riesgo la salud física de quienes ahí laboran y permanecen en el anfiteatro por periodos prolongados.

“Hablemos también de cómo están ellos, en la parte ya emocional. Están sobrepasados, sobresaturados, pero ellos no lo pueden hablar, porque si ellos lo hablan, no lo sacan a luz pública, ¿qué hacen? Los corren. Y muchos de ellos son padres de familia, madres de familia, que realmente llevan el sustento a su casa. Entonces, ¿cuántos de nuestros médicos que trabajan en el INCIFO son víctimas de violencia pasiva y que no se les ha dado voz, y no se les ha dado escucha? Porque pueden poner en riesgo su trabajo y, peor aún, pueden poner en riesgo su vida. Estas condiciones podrían afectar el reconocimiento y la conservación de los cuerpos”, apunta Raquel Vázquez García.

Por norma, un cuerpo no debe permanecer en este lugar más de 48 horas. Al no ser identificado, puede permanecer ahí de 15 días hasta dos años.

¿Quién tiene la culpa?

Raquel Vázquez García, perito en materia forense, explica que la negligencia no viene de las autoridades ministerial y tampoco de los médicos forenses.

“El Ministerio Público tiene abiertas muchas veces carpetas de investigación de más de un año, pero ellos no pueden cerrar. ¿Por qué? Porque arriba de ellos está la Ley General de Salud; arriba de la Ley General de Salud está la Ley General en materia de desaparición forzada. Y entonces ellos dicen: ‘No, detente, espera por si alguien va a reclamarlos’. Entonces el Ministerio Público, ¿qué tiene que hacer? Tiene que esperar a que la carpeta le dé instrucción para poder cerrarla. Al mismo tiempo, ¿qué hace el médico forense? Resguardar el cuerpo. ¿Por cuánto tiempo? Poniendo en riesgo su propia vida y la vida de los que ahí trabajan, desde el que realiza las necropsias como el ayudante, y así nos vamos sucesivamente. Entonces estamos hablando realmente de un riesgo infeccioso ya muy fuerte”, explica.

Aunque también la perito adjudica esta problemática al incremento de la violencia que existe en el país.

“El nivel de violencia en México ya es muy grande, muy fuerte. Y entonces muchos de esos cuerpos no son reclamados, porque muchas veces las familias de los hoy cadáveres son amenazadas por el crimen organizado”, comenta.

Mientras que la denuncia anónima apunta específicamente como responsable al director del INCIFO, Arturo Gerardo Cervantes Arroniz, asegurando que no tiene las credenciales ni la experiencia y que fue puesto ahí “por dedazo”.

La Organización Mundial de la Salud (OMS) señala que, en caso de no haber refrigeración disponible, los cuerpos deben permanecer en un lugar protegido, lo más frío posible, sin luz directa, o recurrir a un entierro temporal. Tener los cadáveres en estas condiciones conlleva también a evitar que sean plenamente identificados.

En las instalaciones del INCIFO permanecen decenas de cuerpos a la espera de ser identificados por sus familiares, algo que no ha ocurrido. Resta que se tome la decisión de enviarlos a la fosa común para darles un adiós digno.

Por último, Jaqueline Palmeros, Madre buscadora, recordó que el Colectivo Una Luz en el Camino mantiene una denuncia penal y una queja en la Comisión de Derechos Humanos por el trato indigno que se les dio a los cuerpos en el INCIFO.

“Son personas, tienen nombre y apellido. No es posible que se les trate de esta manera, porque puede ser no solamente una persona desaparecida: puede ser el papá, la mamá, el hermano, el hijo de quien sea. No precisamente necesita estar desaparecido”, dice.

Es fundamental atender esta denuncia en la que, si bien se trata de personas sin vida, también cuentan con derechos.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.