Mapa revela presencia de mafias de 13 países en todo México

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Mafias internacionales operan junto a cárteles mexicanos. Fotos: AFP/Cuartoscuro

Un mapa basado en un análisis publicado en la revista Nexos revela que mafias y organizaciones criminales de al menos 13 países operan en los 32 estados de México, en muchos casos en vínculo con grupos delictivos locales.

El estudio, elaborado por el investigador Víctor Manuel Sánchez, se construyó a partir de una revisión hemerográfica de casos documentados entre 2020 y la fecha, identificando la presencia de redes provenientes de países como China, Estados Unidos, Italia, Colombia, Venezuela, El Salvador, Albania, Rumania, Canadá, Israel y Rusia.

Presencia de mafias extranjeras alcanza todo el país

De acuerdo con el análisis de Nexos, todas las entidades del país registran al menos un caso relevante de presencia criminal extranjera, lo que muestra un fenómeno extendido a nivel nacional.

El mapa señala que la Ciudad de México concentra el mayor número de nacionalidades, con 10, seguida por Baja California y Quintana Roo con 8, mientras que Hidalgo y Veracruz registran 7 casos.

El estudio precisa que solo se consideraron actividades relacionadas con crimen organizado, como narcotráfico, trata de personas, extorsión o lavado de dinero.

Redes criminales operan con cárteles y esquemas propios

El análisis documenta que estas mafias operan bajo distintos esquemas: desde colaboración con cárteles mexicanos hasta estructuras propias con alcance internacional.

Entre los casos citados está el de Ryan Wedding, ciudadano canadiense que fungía como intermediario del Cártel de Sinaloa para el tráfico de drogas, así como el de Florian Tudor, de origen rumano, quien encabezó una red de fraude con cajeros automáticos en destinos turísticos.

También se identifica la presencia de grupos como la Mara Salvatrucha y el Tren de Aragua, vinculados a extorsión de migrantes y trata de personas.

¿Por qué operan mafias extranjeras en México?

El estudio identifica seis principales razones que explican la presencia de estas organizaciones en el país:

Venta o compra de insumos ilegales , como precursores químicos

, como precursores químicos Explotación de rutas migratorias

Refugio ante persecución en sus países de origen

Lavado de dinero mediante negocios legales

Redes de fraude y extorsión

Alianzas con cárteles mexicanos

Un ejemplo es el de Zhi Dong Zhang, ciudadano chino señalado por suministrar precursores químicos a grupos criminales en México.

Un fenómeno que complejiza el mapa criminal

El análisis advierte que este fenómeno ocurre en paralelo a la expansión internacional de cárteles mexicanos, lo que configura un escenario donde México es tanto origen como destino de redes criminales.

Ante ello, se plantea la necesidad de reforzar la inteligencia, la coordinación entre niveles de gobierno y la cooperación internacional, con el objetivo de frenar el crecimiento de mafias extranjeras y su impacto en la seguridad del país.

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