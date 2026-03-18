IMSS deberá pagar pensión a padres dependientes pese a otros beneficiarios

| 17:56 | Rosalba Espejel | Uno TV
scjn-imss-pension-padres-dependientes
Los padres tienen derecho a la pensión por muerte. Foto: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no puede excluir a los padres del trabajador fallecido del derecho a recibir pensión por muerte si dependían económicamente de él, aunque existan otros beneficiarios como cónyuge o hijos.

La resolución fue aprobada por unanimidad el 2 de julio de 2025.

IMSS deberá reconocer pensión a padres dependientes

El criterio surgió del amparo en revisión 826/2025, con ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán. La Segunda Sala concluyó que la exclusión de los padres es inconstitucional y discriminatoria.

Los ministros señalaron que la dependencia económica es suficiente para otorgar el derecho a la pensión, sin importar si hay otros familiares con acceso al beneficio.

Esto significa que los padres, en especial adultos mayores o con discapacidad, podrán recibir la pensión junto con otros beneficiarios.

 ¿Qué cambió para los padres del trabajador fallecido?

Antes de esta decisión, el régimen de pensiones del IMSS daba prioridad a cónyuge e hijos, dejando fuera a los padres cuando existían estos beneficiarios.

La Corte consideró que este esquema no refleja la realidad actual, donde existen distintos tipos de familia y relaciones de dependencia económica.

También advirtió que excluir a los padres ignoraba que muchos dependen totalmente del trabajador fallecido para cubrir gastos básicos.

 ¿El IMSS acepta a miles de nuevos pensionados?

Tras este criterio, el IMSS comenzó a reconocer solicitudes que antes eran rechazadas, abriendo la puerta a miles de nuevos pensionados.

  • Padres dependientes ahora pueden solicitar pensión por muerte
  • El derecho aplica incluso si hay cónyuge o hijos
  • Se reconoce la concurrencia de beneficiarios

El cambio obliga al instituto a ajustar sus procesos para cumplir con la resolución judicial.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.

Te recomendamos:

Carreteras con más accidentes en México y qué tomar en cuenta al viajar en Semana Santa 2026

Nacional

Carreteras con más accidentes en México y qué tomar en cuenta al viajar en Semana Santa 2026

Sergio Mayer regresa a San Lázaro y se disculpa ante diputados por irse a “La Casa de los Famosos”

Nacional

Sergio Mayer regresa a San Lázaro y se disculpa ante diputados por irse a “La Casa de los Famosos”

Claudia Sheinbaum invita al rey Felipe VI al Mundial 2026

Nacional

Claudia Sheinbaum invita al rey Felipe VI al Mundial 2026

FGR aclara videos de cursantes en aparente ebriedad en Centro de Formación “La Muralla”

Nacional

FGR aclara videos de cursantes en aparente ebriedad en Centro de Formación “La Muralla”

Etiquetas: