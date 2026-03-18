IMSS deberá pagar pensión a padres dependientes pese a otros beneficiarios

GENERANDO AUDIO...

Los padres tienen derecho a la pensión por muerte. Foto: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) no puede excluir a los padres del trabajador fallecido del derecho a recibir pensión por muerte si dependían económicamente de él, aunque existan otros beneficiarios como cónyuge o hijos.

La resolución fue aprobada por unanimidad el 2 de julio de 2025.

IMSS deberá reconocer pensión a padres dependientes

El criterio surgió del amparo en revisión 826/2025, con ponencia del ministro Alberto Pérez Dayán. La Segunda Sala concluyó que la exclusión de los padres es inconstitucional y discriminatoria.

Los ministros señalaron que la dependencia económica es suficiente para otorgar el derecho a la pensión, sin importar si hay otros familiares con acceso al beneficio.

Esto significa que los padres, en especial adultos mayores o con discapacidad, podrán recibir la pensión junto con otros beneficiarios.

¿Qué cambió para los padres del trabajador fallecido?

Antes de esta decisión, el régimen de pensiones del IMSS daba prioridad a cónyuge e hijos, dejando fuera a los padres cuando existían estos beneficiarios.

La Corte consideró que este esquema no refleja la realidad actual, donde existen distintos tipos de familia y relaciones de dependencia económica.

También advirtió que excluir a los padres ignoraba que muchos dependen totalmente del trabajador fallecido para cubrir gastos básicos.

¿El IMSS acepta a miles de nuevos pensionados?

Tras este criterio, el IMSS comenzó a reconocer solicitudes que antes eran rechazadas, abriendo la puerta a miles de nuevos pensionados.

Padres dependientes ahora pueden solicitar pensión por muerte

El derecho aplica incluso si hay cónyuge o hijos

Se reconoce la concurrencia de beneficiarios

El cambio obliga al instituto a ajustar sus procesos para cumplir con la resolución judicial.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.