Harfuch anuncia cooperación con el FBI; México y EE.UU. destacan detenciones de objetivos

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Director del FBI y Harfuch se reúnen en cooperación bilateral. Foto: Uno Tv

El titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, informó que México y Estados Unidos mantienen una cooperación bilateral en materia de seguridad, basada en la reciprocidad, el respeto a la soberanía y la responsabilidad compartida.

Lo anterior se dio tras una reunión en Washington con el director del FBI, Kash Patel, en representación del Gabinete de Seguridad mexicano.

Intercambio de información permite detenciones relevantes

García Harfuch destacó que, derivado del intercambio de información entre ambos países, autoridades mexicanas han logrado la detención de diversos objetivos prioritarios, incluidos algunos que se encontraban en la lista de los más buscados del FBI.

Además, señaló que estas acciones también han permitido la captura de personas generadoras de violencia que operaban en territorio nacional.

Cooperación basada en respeto a la soberanía

El funcionario subrayó que la colaboración entre México y Estados Unidos se mantiene bajo principios claros, como el respeto a la soberanía mexicana, lo que ha permitido avanzar con resultados concretos en materia de seguridad.

Estrategia busca reducir la violencia en el país

Finalmente, García Harfuch reiteró que se continuará trabajando de manera coordinada con autoridades estadounidenses para reducir los niveles de violencia en México, como se ha propuesto la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum.

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