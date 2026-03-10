SCJN avala que menores trans modifiquen su acta de nacimiento sin mayoría de edad

GENERANDO AUDIO...

SCJN emitió fallo para las infancias trans. Foto: Cuartoscuro

La Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que niñas, niños y adolescentes trans en Guerrero tienen derecho a modificar su acta de nacimiento por identidad de género sin tener que esperar a cumplir la mayoría de edad.

Al resolver la acción de inconstitucionalidad 73/2025, el máximo tribunal invalidó disposiciones de la ley estatal que condicionaban este trámite a tener 18 años cumplidos, al considerar que la medida vulneraba derechos como la igualdad, la no discriminación y el libre desarrollo de la personalidad.

Corte elimina requisito de mayoría de edad para cambio de identidad de género

Durante la discusión del caso, la ministra Loretta Ortiz Ahlf sostuvo que exigir la mayoría de edad para modificar el acta de nacimiento parte de estereotipos sobre la capacidad de decisión de las infancias y adolescencias.

“Imponer una restricción al contar con la mayoría de edad para ejercer el derecho de levantamiento de una nueva acta de nacimiento parte de estereotipos sobre la capacidad y toma de decisiones de las infancias y adolescencias”, señaló.

La Corte determinó que esa limitación impedía a menores ejercer su autonomía progresiva y su derecho a la identidad de género.

Infancias y adolescencias trans tienen derecho a reconocimiento legal

Al presentar el proyecto, el ministro Arístides Guerrero propuso invalidar los artículos que exigían la mayoría de edad y ordenar al Congreso estatal crear un procedimiento adecuado.

“Se propone declarar inválidos los artículos que exigen la mayoría de edad y ordenar al Congreso de Guerrero emitir un procedimiento adecuado, ágil, confidencial y respetuoso de los derechos de las infancias y adolescencias trans e intersex”, explicó.

El Alto Tribunal concluyó que niñas, niños y adolescentes trans e intersex tienen derecho a que sus documentos oficiales reflejen el nombre y género con el que se identifican.

Congreso de Guerrero deberá crear nuevo procedimiento en un año

Tras la resolución, la Corte vinculó al Congreso del Estado de Guerrero para que en un plazo de 12 meses emita una nueva regulación que permita la rectificación de datos en el acta de nacimiento por identidad de género.

Durante la sesión, el ministro Guerrero subrayó que el debate no se limita a normas jurídicas, sino al reconocimiento de derechos de la infancia.

“El derecho a la identidad no espera a la mayoría de edad. En el centro de este caso no hay números ni artículos de leyes, hay infancias y adolescencias que solo piden ser reconocidas como quienes ya son”, afirmó.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.

¿Tienes una denuncia o información que quieras compartir? Escríbenos al WhatsApp de Uno TV: +52 55 8056 9131. Tu mensaje puede hacer la diferencia.