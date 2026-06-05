Comerciantes del Centro Histórico reportan ventas en cero por bloqueos de la CNTE

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Filtros de acceso al Centro Histórico. Foto: Alberto Rodríguez

Los comerciantes del Centro Histórico de la Ciudad de México continúan enfrentando una severa crisis económica debido a los bloqueos de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y a los filtros de acceso instalados en la zona, aseguró el empresario Sergio Shubich Green, integrante de la mesa de empresarios del Centro Histórico, quien afirmó que las ventas permanecen prácticamente paralizadas pese a la apertura de algunos corredores de ingreso.

Durante una entrevista para el programa A las nueve en Uno, Shubich Green explicó que, aunque ya se habilitaron accesos en las calles 5 de Febrero, Venustiano Carranza, Tacuba y Brasil, la afluencia de clientes sigue siendo mínima.

Ventas siguen sin recuperarse

El empresario señaló que los negocios de distintos giros, como joyerías, restaurantes, tiendas de ropa y comercios ubicados entre Corregidora y Correo Mayor, continúan reportando pérdidas debido a que los consumidores evitan acudir al primer cuadro de la capital.

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