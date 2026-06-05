CNTE encabeza las movilizaciones en CDMX este 5 de junio

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Movilizaciones en CDMX este viernes 5 de junio. Foto: Cuartoscuro.

Este viernes 5 de junio de 2026 están previstas varias movilizaciones sociales en la Ciudad de México. La más relevante es la que realizará la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE).

Se espera que las concentraciones afecten la movilidad en varias zonas, por lo que es importante que los ciudadanos tomen precauciones y consideren rutas alternas.

Con el fin de informar a la ciudadanía y facilitar la planeación de traslados en zonas potencialmente afectadas, la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México (SSC-CDMX) ha dado a conocer su agenda oficial de actividades que tendrán lugar en distintas zonas de la capital.

#CiudadSegura | 📱 Consulta las movilizaciones programadas para este viernes 5 de junio, en la #CiudadDeMéxico.



🚔🔎 Ingresa a: https://t.co/ZZGpbMt4VQ pic.twitter.com/kYst1MUKl1 — SSC CDMX (@SSC_CDMX) June 5, 2026

En total, están previstas:

8 concentraciones

2 citas programada

1 rodada motociclista

1 rodadas ciclistas

18 eventos de esparcimiento

A continuación, aquí en UnoTV.com te presentamos el desglose de las movilizaciones más relevantes para que tomes precauciones.

CNTE prevé movilizaciones en Paseo de la Reforma

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizará actividades a partir de las 10:00 horas en la alcaldía Cuauhtémoc.

Puntos de concentración:

Avenida Paseo de la Reforma e Insurgentes.

Antimonumento Ayotzinapa +43, sobre Paseo de la Reforma y Bucareli.

Principales demandas:

Abrogación de la Ley del ISSSTE 2007.

Modificaciones a la reforma educativa de 2019.

Regreso al sistema solidario de pensiones.

Incremento salarial y mejoras laborales.

Actividad destacada:

A las 17:00 horas llevarán a cabo una Asamblea Nacional Representativa.

Aforo estimado: 7 mil personas.

Posibles afectaciones:

Paseo de la Reforma.

Avenida Insurgentes.

Bucareli.

Entorno de la Glorieta del Ahuehuete y zona Centro.

Alternativas viales

Circuito Interior.

Eje 1 Norte.

Eje Central Lázaro Cárdenas.

Avenida Chapultepec.

Viaducto Miguel Alemán.

Estudiantes del IPN realizarán actividades en Santo Tomás

Diversos grupos estudiantiles y de la comunidad politécnica desarrollarán actividades en la zona de Santo Tomás, alcaldía Miguel Hidalgo.

Comunidad Politécnica

Hora: 12:00 horas.

Lugar:

Instalaciones de Canal Once, Prolongación Manuel Carpio No. 475.

Demandas:

Reconocimiento del movimiento estudiantil.

Restitución de autoridades.

Incremento presupuestal.

Revisión de lineamientos administrativos.

Aforo: 150 personas.

Resistencia Estudiantil de la Escuela Superior de Medicina

Hora: 15:00 horas.

Lugar:

Escuela Superior de Medicina del IPN.

Actividad:

Asamblea para revisar y discutir el pliego petitorio estudiantil.

Aforo: 50 personas.

Alternativas viales

Calzada México-Tacuba.

Circuito Interior.

Marina Nacional.

Avenida de los Maestros.

Río San Joaquín.

Activistas en defensa de los animales se manifestarán en Ciudad Universitaria

La organización Liberación Animal MX anunció una concentración a las 11:00 horas frente a la Torre de Rectoría de la Universidad Nacional Autónoma de México, en Ciudad Universitaria.

Motivo:

Entrega de más de 16 mil firmas contra un proyecto de investigación relacionado con cerdos Sus Scrofa en la Reserva Ecológica del Pedregal de San Ángel.

Aforo estimado: 25 personas.

Alternativas viales

Avenida Universidad.

Eje 10 Sur.

Periférico Sur.

Avenida del Imán.

Organizaciones sociales protestarán en Benito Juárez

Jornada por la soberanía

Hora: 11:00 horas.

Lugar:

Estación Etiopía-Plaza de la Transparencia del Metro.

Motivo:

Pronunciamiento político sobre temas de soberanía nacional y regional.

Aforo: 70 personas.

Posibles afectaciones:

Eje 4 Sur Xola.

Avenida Cuauhtémoc.

Diagonal San Antonio.

Alternativas viales

Eje Central.

División del Norte.

Doctor Vértiz.

Viaducto Miguel Alemán.

Colectivo cannábico realizará jornada informativa en la colonia Juárez

El colectivo Laboratorio 4:20 desarrollará actividades de difusión y recolección de firmas a partir de las 12:00 horas.

Ubicación:

Avenida Chapultepec y Amberes, colonia Juárez.

Actividades:

Recolección de firmas.

Talleres de reducción de riesgos.

Charlas sobre derechos humanos y legislación cannábica.

Aforo: 30 personas.

Posibles afectaciones

Avenida Chapultepec.

Amberes.

Zona Rosa.

Alternativas

Paseo de la Reforma.

Circuito Interior.

Eje 1 Poniente Bucareli.

Colectivo TransUix anuncia protesta en estación Hidalgo

La organización TransUix llevará a cabo un evento denominado “Metro Popular”.

Hora: 15:00 horas.

Lugar:

Estación Hidalgo del Metro.

Demandas:

Críticas a políticas urbanas y proyectos de desarrollo en la ciudad.

Aforo: 50 personas.

Observación:

Se prevé liberación de torniquetes y la adhesión de otras organizaciones.

Alternativas viales

Avenida Hidalgo.

Paseo de la Reforma.

Eje Central.

Guerrero.

Apoyo a audiencia judicial en San Rafael

El colectivo “No Más Presos Inocentes” acudirá durante el día a los Juzgados de Ejecución de Sanciones Penales.

Ubicación:

James Sullivan No. 133, colonia San Rafael.

Objetivo:

Acompañar una audiencia relacionada con un caso de abuso sexual y solicitar la revisión del proceso judicial.

Aforo: 15 personas.

Vecinos acudirán al Ministerio Público por presunta invasión de predios

Unión de Vecinos D.F.

Hora: 10:00 horas.

Lugar:

Agencia del Ministerio Público Venustiano Carranza 3.

Demanda:

Denunciar invasiones de predios atribuidas a grupos delictivos.

Aforo: 25 personas.

Solicitarán liberación de predios para vivienda

Gran Consejo del Valle de Anáhuac

Hora: 12:00 horas.

Lugar:

Oficinas Alternas de la Secretaría de Gobierno.

Demanda:

Liberación de predios destinados a proyectos habitacionales.

Aforo: 30 personas.

Eventos masivos que también podrían afectar la movilidad

Además de las movilizaciones sociales, se esperan concentraciones importantes por eventos culturales y de entretenimiento.

Conciertos y espectáculos

I Hate Models – Pepsi Center (18:00 horas) | Aforo: 6,486 asistentes.

Afterwork de Heineken – Plaza de Toros México (20:00 horas) | Aforo: 28,000 asistentes.

Pandora y Flans – Auditorio Nacional (20:30 horas) | Aforo: 9,790 asistentes.

La Malinche – Frontón México (20:30 horas) | Aforo: 1,200 asistentes.

Metronomy – Teatro Metropólitan (21:00 horas) | Aforo: 3,165 asistentes.

Matteo Lane y Atsuko Okatsuka – Auditorio BlackBerry (21:00 horas) | Aforo: 1,969 asistentes.

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