Video: en CDMX, automovilista agrede a ciclista y lo deja tirado tras serie de patadas

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Ciclista agredido en CDMX por automovilista. Foto ilustrativa: Getty

Este jueves 4 de junio, a través de redes sociales, comenzó a circular un video en el que se ve a un ciclista siendo agredido por un automovilista. De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron al sur de la Ciudad de México, en la intersección de Acoxpa y Periférico.

Un automovilista agredió físicamente a un ciclista en la intersección de Acoxpa y Periférico, dentro de la jurisdicción de la alcaldía Tlalpan. El incidente involucró a un individuo que conducía un vehículo Mercedes con placas S81BSY, quien justificó su acción alegando que el… pic.twitter.com/4ZjCE0uaPd — Raúl Gutiérrez (@RaulGtzNR) June 5, 2026

Como se observa en el video, el agresor alcanza al ciclista, quien huía corriendo y sujetando su bicicleta. Sin embargo, el violento sujeto se le cuelga del cuello para someterlo; posteriormente, propina una serie de patadas al rostro del joven, quien termina tendido sobre el pavimento, visiblemente aturdido por las agresiones.

Los primeros reportes señalan que el automovilista agredió al ciclista debido a que lo habría visto de una “forma inapropiada”.

Ciclista ya habría interpuesto una denuncia

Con base en los reportes, tras la agresión ocurrida en la alcaldía Tlalpan, el ciclista ya acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para interponer una denuncia.

A su vez, a través de redes sociales, el rostro del agresor ha comenzado a viralizarse, al igual que las placas del automóvil que conduce, por lo que estos elementos podrían facilitar los avances en las investigaciones.

Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del agresor.

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