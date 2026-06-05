Video: en CDMX, automovilista agrede a ciclista y lo deja tirado tras serie de patadas
Este jueves 4 de junio, a través de redes sociales, comenzó a circular un video en el que se ve a un ciclista siendo agredido por un automovilista. De acuerdo con los reportes, los hechos ocurrieron al sur de la Ciudad de México, en la intersección de Acoxpa y Periférico.
Como se observa en el video, el agresor alcanza al ciclista, quien huía corriendo y sujetando su bicicleta. Sin embargo, el violento sujeto se le cuelga del cuello para someterlo; posteriormente, propina una serie de patadas al rostro del joven, quien termina tendido sobre el pavimento, visiblemente aturdido por las agresiones.
Los primeros reportes señalan que el automovilista agredió al ciclista debido a que lo habría visto de una “forma inapropiada”.
Ciclista ya habría interpuesto una denuncia
Con base en los reportes, tras la agresión ocurrida en la alcaldía Tlalpan, el ciclista ya acudió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México para interponer una denuncia.
A su vez, a través de redes sociales, el rostro del agresor ha comenzado a viralizarse, al igual que las placas del automóvil que conduce, por lo que estos elementos podrían facilitar los avances en las investigaciones.
Hasta el momento, las autoridades no han dado a conocer la identidad del agresor.
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