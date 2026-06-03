Videos: así irrumpió CNTE en oficinas de SEP

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CNTE irrumpe en la SEP, hay destrozos. Foto: Cuartoscuro

En las grabaciones se observan puertas forzadas, vidrios rotos y pequeños incendios al interior de las instalaciones. Los hechos ocurrieron durante una nueva jornada de protestas del magisterio, que mantiene movilizaciones en distintos puntos de la capital del país.

Videos captaron el momento en que integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) derriban rejas, ingresan a las oficinas de la Secretaría de Educación Pública (SEP) y causan destrozos dentro del inmueble ubicado sobre Avenida Universidad, en la Ciudad de México.

Así te informamos en vivo:

Videos muestra cómo manifestantes derriban accesos de la SEP

Las imágenes captadas por asistentes y difundidas en distintas plataformas, como la de Uno TV, muestran a un grupo de manifestantes concentrado frente a la sede de la SEP. Tras varios minutos de empujones y golpes contra las protecciones metálicas y luego del intento de ser repelidos con extintores, una parte de las rejas cede y permite el ingreso de decenas de personas al inmueble.

#ÚltimaHora 🚨 Profesores de la Sección XIV de Guerrero de la CNTE, vandalizan la SEP en Avenida Universidad



📹 Alberto Rodríguez pic.twitter.com/RBRUa09d7l — Uno TV (@UnoNoticias) June 3, 2026

Una vez dentro, los videos muestran a integrantes de la CNTE recorriendo diversas áreas de las oficinas mientras otros continúan retirando obstáculos en los accesos para facilitar la entrada de más manifestantes.

Humo y daños dentro de las oficinas

Otro de los videos que circulan exhibe escenas de daños al interior de la dependencia. En las grabaciones se observan vidrios rotos, mobiliario afectado y columnas de humo que salen desde distintos puntos del edificio.

Algunos manifestantes realizaron quemas dentro de las instalaciones. En respuesta, personal que se encontraba al interior desalojó las oficinas.

Al interior están quemando inmobiliario.

📹 Alberto Rodríguez pic.twitter.com/sfIJvw6Or6 — Uno TV (@UnoNoticias) June 3, 2026

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