“Agárrenlo, agárrenlo”: joven en bicicleta roba celular a adulto mayor en CDMX

GENERANDO AUDIO...

Joven en bicicleta roba celular. Foto: Getty Images | Ilustrativa

Un joven que viajaba en bicicleta presuntamente robó el teléfono celular de un adulto mayor en calles de la colonia Panamericana, en la alcaldía Gustavo A. Madero, Ciudad de México.

El momento quedó registrado en las cámaras de videovigilancia de la zona.

“AGÁRRENLO, ME ACABA de ROBAR!”

SE BUSCA MISERABLE RATERO

Así le robó este mugroso, a un viejito en calles de la Col Panamericana @TuAlcaldiaGAM

Se le acercó supuestamente a saludarlo y pedirle una moneda, y luego le robó su tel.

Si lo ubica, avise a @SSC_CDMX o @FiscaliaCDMX pic.twitter.com/PRNYDIvof2 — Carlos Jiménez (@c4jimenez) August 26, 2026

Robo a adulto mayor queda grabado en calles de GAM

En la grabación se observa cómo el joven se acerca en su bicicleta al adulto mayor, quien se encontraba caminado en la vía pública. El joven de sudadera gris comenzó una conversación por unos segundos con el adulto mayor. Posteriormente, le pide una moneda.

El adulto mayor respondió que no llevaba dinero. En ese momento, el joven, quien vestía una sudadera gris, presuntamente le arrebató el celular. Tras tomar el teléfono, el hombre subió nuevamente a su bicicleta y escapó del lugar.

El adulto mayor trata de alcanzarlo, y grita por las calles de la colonia:

“¡Agárrenlo, me acaba de robar!”

Buscan al joven que robó el celular

La denuncia difundida en redes sociales solicita apoyo para localizar al hombre que aparece en las imágenes.

Hasta el momento, con la información disponible, no se ha confirmado la identidad del joven ni se ha informado sobre alguna detención relacionada con estos hechos.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.