¿Tienes hijos pequeños? Conoce los requisitos para obtener 1,200 pesos bimestrales con Desde la Cuna

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Sabien busca promover el desarrollo integral de las infancias. Foto: Cuartoscuro

La Secretaría del Bienestar e Igualdad Social de la Ciudad de México (Sabien) hizo un importante anuncio para las parejas que le dieron la bienvenida a un integrante de la familia: ya comenzó el registro para el programa social “Desde la Cuna”, el cual ofrece un apoyo de mil 200 pesos bimestrales.

El registro, que comenzó desde el martes 8 de septiembre de 2026, es clave para promover un “desarrollo integral”, detalló la dependencia.

“A partir de este martes 8 de septiembre inicia la incorporación al programa. El equipo de participación ciudadana realizará las visitas directamente en los domicilios para llevar a cabo el registro”, indicó desde su cuenta de X.

El programa está destinado para las infancias de 0 a 3 años 10 meses de edad y para poder incorporarse al programa es necesario cumplir con una serie de requisitos.

#DesdeLaCuna. A partir de este martes 8 de septiembre inicia la incorporación al programa. El equipo de participación ciudadana realizará las visitas directamente en los domicilios para llevar a cabo el registro. #CapitalDeLaTransformación pic.twitter.com/RVd0ETvv5u — Secretaría de Bienestar e Igualdad Social (@SEBIEN_cdmx) September 8, 2026

¿Cuáles son los requisitos para incorporarse al programa “Desde la Cuna”?

Los requisitos para la incorporación al programa “Desde la Cuna” son pocos, pero necesarios:

Ser madre, padre, tutora o tutor de una niña o niño y “tengan interés de recibir el apoyo”.

Llenar la solicitud de incorporación al programa.

Que la niña o niño no tenga al momento de la inscripción al programa no más de 3 años, 10 meses .

Residir en la Ciudad de México.

No recibir apoyos de la misma naturaleza, como la beca Rita Cetina o Mi Beca para Empezar.

Sobre la documentación del menor de edad es la siguiente:

Copia del acta de nacimiento (en caso de no tenerla, el personal del programa realizará el acompañamiento para que la familia obtenga el documento).

Tal como lo mencionó en su mensaje, una vez que se cumplieron los requisitos el personal de la dependencia hará una visita domiciliaria para hacer el registro de manera personal. En ese momento se debe entregar la siguiente documentación:

Identificación con fotografía. Comprobante de domicilio de la Ciudad de México. Solicitud de ingreso al programa debidamente requisitada.

“Este es un Programa clave para garantizar un ingreso mínimo a los hogares con niñas y niños pertenecientes a la primera infancia y promover su desarrollo integral”, destacó la Sabien.

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