Festejos que habrá en alcaldías de la CDMX este 15 de septiembre

| 13:17 | E. Santiago | Agencias
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En alcaldías de CDMX se preparan los festejos del 15. Foto:Cuartoscuro/Archivo

En la Ciudad de México (CDMX), las alcaldías se preparan para celebrar las Fiestas Patrias y dar el tradicional Grito de Independencia este 15 de septiembre. Si aún no sabes dónde festejar, te contamos qué artistas se presentarán en cada demarcación de la capital.

Álvaro Obregón

Con motivo de los festejos del 15 de septiembre en Álvaro Obregón, Calle 10 permanecerá cerrada del 13 al 17 de septiembre. Además, la noche del 15 se presentarán los 90’s Pop Tour (JNS, Kabah, Caló, Mercurio y Erik Rubín) y La Original Sonora Dinamita.

Azcapotzalco

El 15 de septiembre desde las 18:30 horas iniciará la festividad y se presentarán Jerry Rivera, Maelo Ruiz, Reynaldo González y sus Pajarillos; Adrián Bedolla, El Jilguero y José Joel. Explanada de la alcaldía.

Benito Juárez

  • En la demarcación, desde las 18:00 horas, los festejos estarán a cargo de Yael Montiel y Christian Venega.

Coyoacán

La celebración se realizará en el Jardín Hidalgo. La fiesta estará encabezada por Banda Sinfónica de Coyoacán, imitadora de Jenny Rivera, mariachi “Gallos México”, Intro pop, César Salas y cerrará Merenglass.

Cuajimalpa

Desde las 18:00 horas, en la explanada de la alcaldía se presentarán artistas como Ninel Conde, Sonido La Changa, Las Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga, Carro Show y Sergio Buccio.

Cuauhtémoc

En la alcaldía, los festejos estarán a cargo de Luis Ángel “El Flaco”, Matute, N5 y más artistas sorpresa, según detalló la autoridad en sus redes sociales.

Gustavo A. Madero

Desde las 18:00 horas en la explanada de la demarcación. La música estará a cargo de: La Sonora Santanera, Luis R. Conriquez y Maldita Vecindad.

Iztacalco

La celebración comenzará a las 16:00 horas; en la explanada de la alcaldía se presentarán: Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, Adolescentes Orquesta, Juanma y Ari Salgado.

Iztapalapa

Desde las 15:30 horas en la explanada Jardín Cuitláhuac se presentarán Pancho Barraza, Grupo Aroma, Sonora Altepexana y Jorge Carmona.

Magdalena Contreras

A las 16:00 horas, en la explanada se presentarán el 15 de septiembre El Yaki (Luis Alfonso Partida), Grupo Saya, la Auténtica de Jerez, la Malquerida y la Esencia del Bolero.

Miguel Hidalgo

Desde las 19:00 horas, en la explana se presentarán Paty Cantú, Los Yaguarú y Embajadores de la Cumbia Dinamita.

Milpa Alta

  • En la demarcación se presentará el salseo puertorriqueño Víctor Manuelle. Aún no se informa del horario

Tláhuac

  • En la explana de la alcaldía, a partir de las 16:00 horas, se presentarán Flores de México, Egar Jiménez, La Sonora Dinamita y Vagón Chicano.

Tlalpan

  • Desde las 19:00 horas en la explanada de la alcaldía estarán El Mimoso y desde Mazatlán, Sinaloa, Calibre 50

Venustiano Carranza

Siguiendo con el norte, desde las 18:00 horas en la explanada de la alcaldía se presentarán Los Tigres del Norte y la Original Sonora Dinamita de Lucho Argaín.

Xochimilco

Para finalizar, en la explanada de la alcaldía Xochimilco los ritmos serán variados, pues se presentarán el Gran Silencio, Los Mismos Reyes y Lorenzo Negrete.

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