Festejos que habrá en alcaldías de la CDMX este 15 de septiembre

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En alcaldías de CDMX se preparan los festejos del 15. Foto:Cuartoscuro/Archivo

En la Ciudad de México (CDMX), las alcaldías se preparan para celebrar las Fiestas Patrias y dar el tradicional Grito de Independencia este 15 de septiembre. Si aún no sabes dónde festejar, te contamos qué artistas se presentarán en cada demarcación de la capital.

Álvaro Obregón

Con motivo de los festejos del 15 de septiembre en Álvaro Obregón, Calle 10 permanecerá cerrada del 13 al 17 de septiembre. Además, la noche del 15 se presentarán los 90’s Pop Tour (JNS, Kabah, Caló, Mercurio y Erik Rubín) y La Original Sonora Dinamita.

🇲🇽¡Ya están aquí los artistas que nos acompañarán este 15 de septiembre en Álvaro Obregón!



Prepárate para una noche de música, tradición y mucho orgullo mexicano.

📅 15 de septiembre

📍 SUM#VivaÁlvaroObregón pic.twitter.com/CPFB2mcvqW — Alcaldía Álvaro Obregón (@AlcaldiaAO) September 5, 2026

Azcapotzalco

El 15 de septiembre desde las 18:30 horas iniciará la festividad y se presentarán Jerry Rivera, Maelo Ruiz, Reynaldo González y sus Pajarillos; Adrián Bedolla, El Jilguero y José Joel. Explanada de la alcaldía.

🇲🇽🎉 ¡El Grito se vive en Azcapotzalco!



Prepárate para una noche llena de música, tradición y orgullo mexicano. 🎶



Este 15 de septiembre nos vemos en la Explanada de la Alcaldía con Jerry Rivera, Maelo Ruiz, José Joel, el Jilguero y Los Pajarillos.



⏰ 10:00 hrs.

📍 Explanada… pic.twitter.com/Tq8T2YQoLn — Alcaldía Azcapotzalco (@AzcapotzalcoMx) September 10, 2026

Benito Juárez

En la demarcación, desde las 18:00 horas, los festejos estarán a cargo de Yael Montiel y Christian Venega.

Este 15 de septiembre, acompáñanos en la explanada de la alcaldía para celebrar juntos el orgullo de ser mexicanos. 🇲🇽



🎶 Yael Montiel y Christian Venegas estarán con nosotros para ponerle música, alegría y mucho ambiente a esta gran noche.



¡Los esperamos! 🤩🥳 pic.twitter.com/FmYrzVR9I8 — Alcaldía de Benito Juárez (@BJAlcaldia) September 10, 2026

Coyoacán

La celebración se realizará en el Jardín Hidalgo. La fiesta estará encabezada por Banda Sinfónica de Coyoacán, imitadora de Jenny Rivera, mariachi “Gallos México”, Intro pop, César Salas y cerrará Merenglass.

¡Viva México. Viva Coyoacán Imparable!

🇲🇽 ¡#Coyoacán está listo para dar el Grito!



Este 15 de septiembre, la cita es en el Jardín Hidalgo. Ven a disfrutar de mariachi, música, pirotecnia y una noche llena de tradición.



🔥 Y para cerrar con todo: ¡@MERENGLASS! pic.twitter.com/y0tkrMEBtY — Alcaldía de Coyoacán (@Alcaldia_Coy) September 11, 2026

Cuajimalpa

Desde las 18:00 horas, en la explanada de la alcaldía se presentarán artistas como Ninel Conde, Sonido La Changa, Las Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga, Carro Show y Sergio Buccio.

Cuauhtémoc

En la alcaldía, los festejos estarán a cargo de Luis Ángel “El Flaco”, Matute, N5 y más artistas sorpresa, según detalló la autoridad en sus redes sociales.

🎉🇲🇽 ¡Prepárate para celebrar a lo grande!

La Alcaldía Cuauhtémoc te invita este 15 de septiembre a vivir una noche mexicana llena de música, alegría y tradición. 🎶✨

¡Viva México! ¡Viva Cuauhtémoc! pic.twitter.com/v5UcJEFQyH — Alcaldía Cuauhtémoc (@AlcCuauhtemocMx) September 10, 2026

Gustavo A. Madero

Desde las 18:00 horas en la explanada de la demarcación. La música estará a cargo de: La Sonora Santanera, Luis R. Conriquez y Maldita Vecindad.

🇲🇽❤️ ¡Viva México en la GAM!



Este 15 de septiembre celebramos en grande en la Explanada de la Alcaldía. 🎉



🎸 La Maldita Vecindad

🎺 La Sonora Santanera

🔥 Luis R. Conriquez



🕕 6:00 PM | ¡Entrada gratuita! 🙌🏽



¡Viva México! ¡Viva la GAM! 🇲🇽❤️ pic.twitter.com/Psuzfj8Z06 — Alcaldía Gustavo A. Madero (@TuAlcaldiaGAM) September 9, 2026

Iztacalco

La celebración comenzará a las 16:00 horas; en la explanada de la alcaldía se presentarán: Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, Adolescentes Orquesta, Juanma y Ari Salgado.

🇲🇽🎉 ¡Que se arme la fiesta, Iztacalco! 🎉🇲🇽



Este 15 de septiembre, ven a celebrar nuestras Fiestas Patrias con música, baile, feria y mucho sabor mexicano. 💃🎶



📍 Explanada de la Alcaldía Iztacalco

🗓️ 15 de septiembre | ⏰ A partir de las 16:00 hrs. pic.twitter.com/XTRN7sWHnN — Alcaldía Iztacalco (@IztacalcoAl) September 8, 2026

Iztapalapa

Desde las 15:30 horas en la explanada Jardín Cuitláhuac se presentarán Pancho Barraza, Grupo Aroma, Sonora Altepexana y Jorge Carmona.

Pancho Barraza tiene una invitación especial para todas y todos: este 15 de septiembre nos vemos en la Explanada del Jardín Cuitláhuac para vivir una noche llena de música, alegría y tradición. pic.twitter.com/VAvV081kNa — Aleida Alavez Ruiz (@ALEIDAALAVEZ) September 9, 2026

Magdalena Contreras

A las 16:00 horas, en la explanada se presentarán el 15 de septiembre El Yaki (Luis Alfonso Partida), Grupo Saya, la Auténtica de Jerez, la Malquerida y la Esencia del Bolero.

Miguel Hidalgo

Desde las 19:00 horas, en la explana se presentarán Paty Cantú, Los Yaguarú y Embajadores de la Cumbia Dinamita.

En Miguel Hidalgo #GritemosLibertad🇲🇽 y #VivaMéxico este 15 de septiembre.



Te invitamos junto a toda tu familia y amigos a celebrar el Día de la Independencia nacional en la explanada de la alcaldía y a disfrutar de la música de @PatyCantu, Los Yaguaru, Los Embajadores de la… pic.twitter.com/JCt70CwQ1h — Alcaldía Miguel Hidalgo (@AlcaldiaMHmx) September 3, 2026

Milpa Alta

En la demarcación se presentará el salseo puertorriqueño Víctor Manuelle. Aún no se informa del horario

Tláhuac

En la explana de la alcaldía, a partir de las 16:00 horas, se presentarán Flores de México, Egar Jiménez, La Sonora Dinamita y Vagón Chicano.

Tlalpan

Desde las 19:00 horas en la explanada de la alcaldía estarán El Mimoso y desde Mazatlán, Sinaloa, Calibre 50

Venustiano Carranza

Siguiendo con el norte, desde las 18:00 horas en la explanada de la alcaldía se presentarán Los Tigres del Norte y la Original Sonora Dinamita de Lucho Argaín.

🇲🇽¡Viva México!



🎶🎤Este 15 de septiembre te invitamos a celebrar en familia el CCXVI aniversario del Grito de Independencia en #VCarranza.

Disfruta de una gran noche con música, alegría y un elenco inigualable.



🪇¡Te esperamos a partir de las 18:00 hrs.! pic.twitter.com/Scdv65yHP5 — Alcaldía Venustiano Carranza (@A_VCarranza) September 10, 2026

Xochimilco

Para finalizar, en la explanada de la alcaldía Xochimilco los ritmos serán variados, pues se presentarán el Gran Silencio, Los Mismos Reyes y Lorenzo Negrete.

🇲🇽🔥 ¡Xochimilco se prepara para dar el Grito!



Este 15 de septiembre nuestras Fiestas Patrias serán con música, tradición y orgullo. ❤️💚🤍



El Gran Silencio llega a Xochimilco para ponerle ritmo y rock a la Noche del Grito.



Aparta la fecha.#XochimilcoFlorece🌺 @CamachoCirce pic.twitter.com/jVcszjjvlT — Alcaldía Xochimilco (@XochimilcoAl) September 3, 2026

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