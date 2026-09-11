Festejos que habrá en alcaldías de la CDMX este 15 de septiembre
En la Ciudad de México (CDMX), las alcaldías se preparan para celebrar las Fiestas Patrias y dar el tradicional Grito de Independencia este 15 de septiembre. Si aún no sabes dónde festejar, te contamos qué artistas se presentarán en cada demarcación de la capital.
Álvaro Obregón
Con motivo de los festejos del 15 de septiembre en Álvaro Obregón, Calle 10 permanecerá cerrada del 13 al 17 de septiembre. Además, la noche del 15 se presentarán los 90’s Pop Tour (JNS, Kabah, Caló, Mercurio y Erik Rubín) y La Original Sonora Dinamita.
Azcapotzalco
El 15 de septiembre desde las 18:30 horas iniciará la festividad y se presentarán Jerry Rivera, Maelo Ruiz, Reynaldo González y sus Pajarillos; Adrián Bedolla, El Jilguero y José Joel. Explanada de la alcaldía.
Benito Juárez
- En la demarcación, desde las 18:00 horas, los festejos estarán a cargo de Yael Montiel y Christian Venega.
Coyoacán
La celebración se realizará en el Jardín Hidalgo. La fiesta estará encabezada por Banda Sinfónica de Coyoacán, imitadora de Jenny Rivera, mariachi “Gallos México”, Intro pop, César Salas y cerrará Merenglass.
Cuajimalpa
Desde las 18:00 horas, en la explanada de la alcaldía se presentarán artistas como Ninel Conde, Sonido La Changa, Las Estrellas de Sinaloa de Germán Lizárraga, Carro Show y Sergio Buccio.
Cuauhtémoc
En la alcaldía, los festejos estarán a cargo de Luis Ángel “El Flaco”, Matute, N5 y más artistas sorpresa, según detalló la autoridad en sus redes sociales.
Gustavo A. Madero
Desde las 18:00 horas en la explanada de la demarcación. La música estará a cargo de: La Sonora Santanera, Luis R. Conriquez y Maldita Vecindad.
Iztacalco
La celebración comenzará a las 16:00 horas; en la explanada de la alcaldía se presentarán: Edwin Luna y La Trakalosa de Monterrey, Adolescentes Orquesta, Juanma y Ari Salgado.
Iztapalapa
Desde las 15:30 horas en la explanada Jardín Cuitláhuac se presentarán Pancho Barraza, Grupo Aroma, Sonora Altepexana y Jorge Carmona.
Magdalena Contreras
A las 16:00 horas, en la explanada se presentarán el 15 de septiembre El Yaki (Luis Alfonso Partida), Grupo Saya, la Auténtica de Jerez, la Malquerida y la Esencia del Bolero.
Miguel Hidalgo
Desde las 19:00 horas, en la explana se presentarán Paty Cantú, Los Yaguarú y Embajadores de la Cumbia Dinamita.
Milpa Alta
- En la demarcación se presentará el salseo puertorriqueño Víctor Manuelle. Aún no se informa del horario
Tláhuac
- En la explana de la alcaldía, a partir de las 16:00 horas, se presentarán Flores de México, Egar Jiménez, La Sonora Dinamita y Vagón Chicano.
Tlalpan
- Desde las 19:00 horas en la explanada de la alcaldía estarán El Mimoso y desde Mazatlán, Sinaloa, Calibre 50
Venustiano Carranza
Siguiendo con el norte, desde las 18:00 horas en la explanada de la alcaldía se presentarán Los Tigres del Norte y la Original Sonora Dinamita de Lucho Argaín.
Xochimilco
Para finalizar, en la explanada de la alcaldía Xochimilco los ritmos serán variados, pues se presentarán el Gran Silencio, Los Mismos Reyes y Lorenzo Negrete.
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