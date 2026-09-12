Tormenta eléctrica suspende despegues y aterrizajes en el AICM

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Tormenta eléctrica suspende temporalmente operaciones. Foto: Cuartoscuro

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) anunció la suspensión temporal de despegues y aterrizajes debido a la tormenta eléctrica que se registra en la capital del país.

A través de su cuenta oficial de X, destacó que la medida fue tomada por algunas aerolíneas. Por ello, invitó a los usuarios a ponerse en contacto para conocer el estatus de los vuelos programados para la tarde de este viernes.

“Debido a las condiciones climáticas de esta tarde sobre la estación, algunas aerolíneas decidieron detener momentáneamente sus despegues y aterrizajes en vista de la presencia de tormenta eléctrica y priorizando la seguridad de las personas”. AICM

#AICMInforma:



Debido a las condiciones climáticas de esta tarde sobre la estación, algunas aerolíneas decidieron detener momentáneamente sus despegues y aterrizajes en vista de la presencia de tormenta eléctrica y priorizando la seguridad de las personas.



Para conocer el… — Aeropuerto Internacional Benito Juárez CDMX (@AICM_mx) September 12, 2026

Tras el anuncio del AICM, Aeroméxico compartió una liga para para poder consultar el estatus de los vuelos programados.

#AeroméxicoInforma

Derivado de condiciones meteorológicas en el @AICM_mx tu itinerario podría verse modificado. Da clic en el siguiente enlace para consultar el estatus de tu vuelo: https://t.co/lkcsbXOIfj — Aeroméxico (@Aeromexico) September 12, 2026

De igual manera, a través de su cuenta de X, Volaris dio información a sus usuarios.

#VolarisInforma ⚠️ Debido a fuertes lluvias en la zona del #AICM, algunos de nuestros vuelos podrían presentar afectaciones. 🌧️✈️



Te recomendamos consultar el estatus de tu vuelo antes de dirigirte al aeropuerto https://t.co/phzElzkUjI https://t.co/ZjtDw4g0pq — Volaris (@viajaVolaris) September 12, 2026

Doble alerta en CDMX por lluvias

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja y amarilla por lluvias y posible caída de granizo en varias alcaldías de la capital.

De acuerdo con la dependencia, la alerta naranja se mantiene activa en:

Venustiano Carranza

Mientras que la alerta amarilla se activó para:

Álvaro Obregón

Azcapotzalco

Benito Juárez

Coyoacán

Cuauhtemoc

Cuajimalpa

Gustavo A. Madero

Iztacalco

Iztapalapa

Miguel Hidalgo

Se activa #AlertaNaranja por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y noche del viernes 11/09/2026 en la demarcación: @A_VCarranza.



Se actualiza #AlertaAmarilla por persistencia de #lluvias fuertes y posible caída de #granizo para la tarde y… pic.twitter.com/Q8eSUv4h68 — Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) September 12, 2026

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