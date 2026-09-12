Tormenta eléctrica suspende despegues y aterrizajes en el AICM
El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) anunció la suspensión temporal de despegues y aterrizajes debido a la tormenta eléctrica que se registra en la capital del país.
A través de su cuenta oficial de X, destacó que la medida fue tomada por algunas aerolíneas. Por ello, invitó a los usuarios a ponerse en contacto para conocer el estatus de los vuelos programados para la tarde de este viernes.
“Debido a las condiciones climáticas de esta tarde sobre la estación, algunas aerolíneas decidieron detener momentáneamente sus despegues y aterrizajes en vista de la presencia de tormenta eléctrica y priorizando la seguridad de las personas”.
AICM
Tras el anuncio del AICM, Aeroméxico compartió una liga para para poder consultar el estatus de los vuelos programados.
De igual manera, a través de su cuenta de X, Volaris dio información a sus usuarios.
Doble alerta en CDMX por lluvias
Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja y amarilla por lluvias y posible caída de granizo en varias alcaldías de la capital.
De acuerdo con la dependencia, la alerta naranja se mantiene activa en:
- Venustiano Carranza
Mientras que la alerta amarilla se activó para:
- Álvaro Obregón
- Azcapotzalco
- Benito Juárez
- Coyoacán
- Cuauhtemoc
- Cuajimalpa
- Gustavo A. Madero
- Iztacalco
- Iztapalapa
- Miguel Hidalgo
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