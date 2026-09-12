Tormenta eléctrica suspende despegues y aterrizajes en el AICM

| 19:35 | Alejandra Guzmán | Uno TV
Tormenta eléctrica suspende temporalmente operaciones en AICM
Tormenta eléctrica suspende temporalmente operaciones. Foto: Cuartoscuro

El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) anunció la suspensión temporal de despegues y aterrizajes debido a la tormenta eléctrica que se registra en la capital del país.

A través de su cuenta oficial de X, destacó que la medida fue tomada por algunas aerolíneas. Por ello, invitó a los usuarios a ponerse en contacto para conocer el estatus de los vuelos programados para la tarde de este viernes.

“Debido a las condiciones climáticas de esta tarde sobre la estación, algunas aerolíneas decidieron detener momentáneamente sus despegues y aterrizajes en vista de la presencia de tormenta eléctrica y priorizando la seguridad de las personas”.

AICM

Tras el anuncio del AICM, Aeroméxico compartió una liga para para poder consultar el estatus de los vuelos programados.

De igual manera, a través de su cuenta de X, Volaris dio información a sus usuarios.

Doble alerta en CDMX por lluvias

Por su parte, la Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil activó la alerta naranja y amarilla por lluvias y posible caída de granizo en varias alcaldías de la capital.

De acuerdo con la dependencia, la alerta naranja se mantiene activa en:

  • Venustiano Carranza

Mientras que la alerta amarilla se activó para:

  • Álvaro Obregón
  • Azcapotzalco
  • Benito Juárez
  • Coyoacán
  • Cuauhtemoc
  • Cuajimalpa
  • Gustavo A. Madero
  • Iztacalco
  • Iztapalapa
  • Miguel Hidalgo

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