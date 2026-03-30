Conductores de aplicación anuncian marcha contra Uber para este lunes en la CDMX

GENERANDO AUDIO...

Foto: Getty Images/Ilustrativa

Conductores de plataformas se manifestarán este lunes contra las comisiones y cobros de Uber, partiendo a las 8:00 horas del Ángel de la Independencia, en Avenida Paseo de la Reforma, con destino a las oficinas de la empresa, así como a las zonas corporativas en Miguel Hidalgo.

En su convocatoria, el Movimiento Colectivo de Trabajadores de Plataforma (MCTP) aseguró que la protesta de este 30 de marzo es contra abusos como la baja de tarifas sin explicación, comisiones de más del 25% y bloqueos en aeropuertos.

“Esto ya no es solo una protesta… es una respuesta organizada. Durante años nos han llamado “socios”, pero en la práctica:

❌ Nos bajan tarifas sin explicación

❌ Nos quitan más del 25%

❌ Nos bloquean sin defensa

❌ Nos cargan toda la responsabilidad

💥 Eso se acabó.

No estamos pidiendo privilegios… estamos exigiendo condiciones JUSTAS. Porque sin conductores… no hay plataforma”

MCTP

¿Cómo será la marcha de conductores de plataformas?

De acuerdo con la convocatoria del MCTP a través de redes sociales, la marcha de este lunes se concentrará a las 8:00 horas en el Ángel de la Independencia, de donde saldrá a las 9:00 horas, siguiendo las siguientes rutas:

Contingente 1 : Avenida Paseo de la Reforma, por la zona Centro, hasta las oficinas de Uber, en Hamburgo 205, colonia Juárez, alcaldía Cuauhtémoc.

: Contingente 2 : Avenida Paseo de la Reforma, por Periférico, hasta la zona corporativa de Polanco y Lomas de Chapultepec, alcaldía Miguel Hidalgo.

:

Toda vez que se prevé que ambos contingentes lleguen a su destino a las 10:30 horas, luego de que en un inicio la movilización únicamente contemplaba llegar al corporativo de la plataforma.

Mientras que, entre las consignas propuestas por el MCTP para los conductores, destacan:

NO a los cobros excesivos de UBER

NO a las retenciones excesivas

UBER baja tu comisión

Tarifas justas

Sin conductores no hay UBER

Sin justicia NO hay servicio

Sin solución no rodara el balón

Regulación JUSTA para todos

UBER escucha estamos en la lucha

El trabajo es nuestro la ganancia NO

En tanto que hasta el momento el Gobierno de la Ciudad de México no se ha pronunciado al respecto ni ofrecido alternativas viales para quienes se dirigen hacia Avenida Paseo de la Reforma o las rutas que resultarán afectadas.

Sigue a Uno TV en Google Discover y consulta las noticias al momento.