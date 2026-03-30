Se acaba el plazo para el descuento de refrendo en CDMX; evita pagar tenencia

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Foto: Getty Images.

Este 31 de marzo concluye el plazo para aprovechar el descuento en el pago del refrendo vehicular en la Ciudad de México (CDMX), beneficio que permite a miles de automovilistas obtener el 100% de subsidio en la tenencia.

De acuerdo con la Secretaría de Administración y Finanzas de la Ciudad de México, los contribuyentes tienen como fecha límite este día para realizar el pago y mantener el estímulo fiscal, siempre y cuando cumplan con los requisitos establecidos.

Entre las condiciones principales se encuentra no tener adeudos de años anteriores, contar con tarjeta de circulación vigente y que el valor del vehículo no exceda el monto permitido. Además, es indispensable cubrir el refrendo dentro del plazo para acceder al beneficio.

Las autoridades advirtieron que quienes no realicen el trámite antes de la fecha límite perderán el subsidio y deberán pagar la tenencia completa, además de posibles recargos.

El pago puede realizarse en línea, a través de la app oficial o en miles de puntos autorizados en la capital del país.

Ante ello, el gobierno capitalino llamó a la población a cumplir con esta obligación fiscal a tiempo para evitar gastos adicionales y mantener en regla sus vehículos.

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