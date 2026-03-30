Semana Santa 2026: así operarán transporte, bancos y verificación en CDMX

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Checa horarios del transporte en CDMX. Fotos: Cuartoscuro

Durante el periodo vacacional de Semana Santa 2026, la Ciudad de México (CDMX) tendrá ajustes en servicios clave como transporte público, bancos y trámites vehiculares, por lo que autoridades llaman a la población a tomar previsiones.

En materia de movilidad, la red de transporte público operará con horarios especiales similares a días festivos, principalmente el Jueves y Viernes Santo. El Metro, Metrobús, RTP y otros sistemas reducirán sus horarios de inicio, comenzando operaciones más tarde de lo habitual, aunque mantendrán servicio hasta la medianoche.

El Metro de la CDMX operará el 2 y 3 de abril con horario de día festivo, de 07:00 a 24:00 horas, y permitirá el acceso a bicicletas durante toda la jornada con el programa “Tu bici viaja en Metro”; se recomienda planear los traslados con anticipación.

Además, servicios como Cablebús, Trolebús y Ecobici también tendrán ajustes, mientras que el programa “Tu bici viaja en Metro” podría activarse durante estos días.

¿Cómo operarán los bancos en Semana Santa?

Por otro lado, los bancos suspenderán operaciones en sucursales jueves 2 y viernes 3 de abril, de acuerdo con el calendario oficial del sector financiero, retomando actividades el lunes siguiente. Sin embargo, cajeros automáticos, banca en línea y apps móviles seguirán funcionando.

¿Y la verificación?

En cuanto a la verificación vehicular y otros trámites, módulos y centros de atención del gobierno capitalino suelen suspender servicio en días santos o trabajar con personal reducido, por lo que se recomienda anticipar citas y pagos.

Ley seca en Iztapalapa

En la alcaldía Iztapalapa, la ley seca se aplicará los días 2 y 3 de abril, desde las 00:00 hasta las 23:59 horas.

La medida fue publicada en la Gaceta Oficial de la Ciudad de México el 16 de febrero de 2026 y contempla la prohibición de venta y consumo de alcohol en ocho barrios:

San Ignacio

Santa Bárbara

La Asunción

San Lucas

San Pedro

San Miguel

San Pablo

San José

Autoridades capitalinas recomiendan a la población planear sus traslados, prever operaciones bancarias y mantenerse informados a través de canales oficiales para evitar contratiempos durante este periodo vacacional.

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